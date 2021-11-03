Merve Özkaynak kimdir? Merve Özkaynak kaç yaşında? Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalının sahibi Merve Özkaynak'ın kim olduğu sık sık internette araştırılıyor. Birbirinden ilgi çekici içerikleri YouTube kanalında yayınlayan Merve Özkaynak kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü bir Youtuber oldu. Instagram hesabını da aktif şekilde kullanan Merve Özkaynak son günlerin en popüler sosyal medya içerik üreticilerinden biri. İşte Merve Özkaynak'ın hayatı ve biyografisi...

Merve Özkaynak kimdir? Merve Özkaynak kaç yaşında? Türkiye'nin en çok izlenen YouTube kanalının sahibi Merve Özkaynak'ın kim olduğu sık sık internette araştırılıyor. Birbirinden ilgi çekici içerikleri YouTube kanalında yayınlayan Merve Özkaynak kısa sürede milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü bir Youtuber oldu. Instagram hesabını da aktif şekilde kullanan Merve Özkaynak son günlerin en popüler sosyal medya içerik üreticilerinden biri. İşte Merve Özkaynak'ın hayatı ve biyografisi...

Merve Özkaynak kimdir?

Merve Özkaynak Youtber ve sosyal medya içerik üreticisidir. Çektiği makyaj videoları ile hayran kitlesi oluşturan Merve Özkaynak'ın videoları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Merve Özkaynak Türkiye'nin en çok izlenen kadın video kanallarına sahiptir.

1987 yılında istanbul'da dünyaya gelen Merve Özkaynak liseyi bitirdikten sonra bir moda şirketinde moda danışmanı olarak göreve başladı.

1.5 yıl Vakko'da çalıştı. Ardından İspanyol gelinlik firmasında moda danışmanı olarak görev aldı.

Ardından 1.5 yıl bouyunca Channel'de mağaza müdür yardımcılığı yaptı.

Ardından yarım bıraktığı okul hayatına geri dönen Merve Özkaynak üniversite eğitimini tamamladı.

İletişim Fakültesi'nden mezun olan merve ozkaynak reklam ajansında müşteri temsilciliği yaptı.

Ardından YouTube ve sosyal medyaya ağırlık veren Merve Özkaynak Türkiye'nin en tanınan Youtuber'ı haline geldi.

Merve Özkaynak'ın bir ablası, bir kız kardeşi vardır. Özkaynak 2 kız kerdeşin ortancasıdır.

Merve Özkaynak kaç yaşında?

Merve Özkaynak 34 yaşındadır.

Merve Özkaynak boyu kaç cm?

Merve Özkaynak ortalama bir Türk kadını boyundadır. Merve Özkayank 1.68 cm uzunluğundadır.

Merve Özkaynak kaç kilo?

Ünlü Youtuber 58 kilo ağırlığındadır.

Merve Özkaynak göz rengi nedir?

Merve Özkaynak mavi göz rengine sahiptir.

Merve Özkaynak evli mi?

Merve Özkaynak Cem Özkaynak ile evlidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.