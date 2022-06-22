Merve Nur Uçar kimdir? Merve Nur Uçar ayakta alkışlandı! Merve Nur uçar konuşması izle

Merve Nur Uçar konuşması izle | Merve Nur Uçar kimdir? Merve Nur Uçar'ın konuşması ayakta alkışlandı! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreni'ni dün yapıldı. Mezun olan öğrencilerden Merve Nur Uçar'ın törende yaptığı konuşma herkes tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Uçar konuşmasında ''Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da.' dedi. Genç hekim adayının konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

Merve Nur Uçar konuşması izle | Merve Nur Uçar kimdir? Merve Nur Uçar'ın konuşması ayakta alkışlandı! İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreni'ni dün yapıldı. Mezun olan öğrencilerden Merve Nur Uçar'ın törende yaptığı konuşma herkes tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Uçar konuşmasında ""Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da." dedi. Genç hekim adayının konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreninde konuşan Merve Nur Uçar herkes tarafından takdir topladı. Genç doktor adayının başarılı bir eğitim hayatına sahip olduğu öğrenildi.

Merve Nur Uçar kimdir?

Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Çapa Tıp Fakültesi genç ve umut vadeden bir hekimdir.

Merve Nur Uçar aslen Batmanlı'dır.

Çapa Tıp Fakültesi'ne birinci olarak giren ve birinci olarak fakülteden mezun olan Merve Nur Uçar törende yaptığı konuşma ile büyük takdir topladı.

Merve Nur Uçar'ın konuşması ayakta alkışlandı!

Hocalarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan genç Merve Nur Uçar, konuşmasının devamında, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar'lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda” diye konuştu. Genç doktor Uçar'ın bu konuşması salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Merve Nur Uçar konuşması izle