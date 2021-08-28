Merve Mutlu kimdir? Merve Mutlu bulundu mu? Genç üniversite öğrenci Merce Mutlu'dan günlerdir haber alınamıyor. Hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu staj kaydı için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi genç kızın başına bir şey gelmiş olmasından endişeleniyor. Merve Mutlu'nun abisi de 'Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım.'' dedi.

Merve Mutlu kimdir? Merve Mutlu bulundu mu? Genç üniversite öğrenci Merce Mutlu'dan günlerdir haber alınamıyor. Hemşirelik öğrencisi Merve Mutlu staj kaydı için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi genç kızın başına bir şey gelmiş olmasından endişeleniyor. Merve Mutlu'nun abisi de "Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım.'' dedi.

Merve Mutlu kimdir?

21 yaşında olan Merve Mutlu, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşıyordu.

Genç üniversite öğrencisi Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıfında okuyordu.

Merve Mutlu 25 Ağustos'ta evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Günlerdir haber alınamıyor

Diyarbakır'da ailesiyle yaşayan ve Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıfında eğitim gören Merve Mutlu 25 Ağustos'ta "Mardin'e staj için kayıt yaptırmaya gidiyorum" diye evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Durumu polise bildiren aile kızlarının bulunmasını talape ediyor.

Anne Kadriye Mutlu "Bana kıyamazdı, hep moral verirdi. Sen benim moralimsin kızım, yalvarıyorum dön gel eve" diye konuştu.

Genç kızın ağabeyi Refik Mutlu da ''Okula gidiyorum diyorsa eğer, kesin okul için çıkmıştır evden. Kaçırılma ihtimali de olabilir. Her gün haberler çıkıyor zaten. Farklı farklı haberler ve kadın cinayetleri. Ölmeden ya da başına bir şey gelmeden bulunması lazım.'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.