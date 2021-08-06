Merve Çoban kimdir? Merve Çoban nereli, kaç yaşında? Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Merve Çoban'ın kim olduğu spor severler tarafından son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Merve Çoban genç yaşına rağmen kariyerine onlarca başarıyı sığdırmış karate sporcusudur. İşte Merve Çoban'ın hayatı ve biyografisi...

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda aldığı sonuçlarla Türkiye'yi sevince boğan Merve Çoban'ın kim olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Peki Merve Çoban kimdir? Merve Çoban nereli, kaç yaşında? Merve Çoban Tokyo 2020'de madalyayı garantiledi. İşte Merve Çoban'ın hayatı ve biyografisi...

MERVE ÇOBAN KİMDİR?

Merve Çoban milli kareteci.

Merve Çoban 25 Ocak 1993 yılında dünyaya gelmiştir.

Merve Çoban'ın doğum yeri Bafra'dır.

Bu alanda eğitim alan ve kendisini geliştiren Merve Çoban'ın kariyeri madalyalarla dolu.

Merve Çoban Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur.

Genç karateci İstanbul BBSK bünyesinin sporcusudur.

Merve Çoban 2015 Avrupa Oyunlarında kadınlar kumite 61 kiloda gümüş madalya kazandı.

Ardından 2019 Avrupa Oyunlarında ise üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı.

2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda altın madalyayı kazandı.

Yine aynı organizasyonda kadınlar takım kumite kategorisinde gümüş madalyayı elde etti.

KUMİTE NEDİR?

Kumite "çengel eller", kata ve kihon ile birlikte karate eğitiminin üç ana bölümünden biridir. Kumite, bir kişinin kihon ve kata'dan öğrenilen teknikleri kullanarak bir düşmana karşı antrenman yaptığı karate bölümüdür.

Motobu'nun on iki kumiti (1926) Kumite, belirli bir teknik veya beceri geliştirmek için kullanılabilir (örneğin, kişinin rakibine olan mesafesini etkili bir şekilde yargılamak ve ayarlamak) veya yarışmada yapılabilir.

Kumite kelimesi fikir tartışması biçimlerini ifade ettiğinden, geniş bir faaliyet yelpazesini kapsar. Geleneksel Shotokan karate'de, yeni başlayanlar için ilk kumite türü gohon kumite'dir. Savunma oyuncusu her seferinde geri adım atarak saldırıları engeller ve son bloktan sonra bir karşı saldırı gerçekleştirir. Bu aktivite, daha ileri düzey uygulayıcılar tarafından uygulanan jiyu kumite (veya "serbest tartışmaya") hiç benzemiyor; bu, gerçek bir dövüşte kullanıldığında karatenin nasıl görüneceğine çok daha yakın, özellikle koreografisi yapılmadığı için.

Türler:

Ippon kumite - tipik olarak kendini savunma tatbikatları için kullanılan tek adımlı fikir tartışması Sanbon kumite - üç aşamalı fikir tartışması, genellikle hız, güç ve teknik geliştirmek için kullanılır.

Gohon kumite - beş adımlı fikir tartışması, önceden ayarlanmış saldırı ve karşı egzersizler

Kiso kumite - bir kata'dan çizilmiş yapısal fikir tartışması

Jiyu kumite - ücretsiz fikir tartışması

Jiyu ippon kumite - bir adımda yarı serbest fikir tartışması

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.