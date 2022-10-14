Merve Boluğur kiminle evlendi? Merve Boluğur hamile mi?

Son zamanlarda özel hayatı ile gündeme gelmeye devam eden Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra geçtiğimiz hafta DJ Mert Aydın ile dünya evine girmişti. Merve Boluğur'dan gelen son açıklama ise kafaları karıştırdı. Boluğur sosyal medyadan eşi ile ilgili yaptığı paylaşımda 'İlle de çocuklarımın babası' dedi. Peki Merve Boluğur hamile mi? Merve Boluğur'un eşi kim?

Son zamanlarda özel hayatı ile gündeme gelmeye devam eden Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra geçtiğimiz hafta DJ Mert Aydın ile dünya evine girmişti. Merve Boluğur'dan gelen son açıklama ise kafaları karıştırdı. Boluğur sosyal medyadan eşi ile ilgili yaptığı paylaşımda "İlle de çocuklarımın babası" dedi. Peki Merve Boluğur hamile mi? Merve Boluğur'un eşi kim?

Merve Boluğur son zamanlarda müzik dünyasına atıldı. Konser vermeye başlayan Merve Boluğur özel yaşantısı ile de gündeme gelmeye başladı. Murat Dalkılıç ile boşanmasının ardından zor günler geçiren Boluğur uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul ettiğini açıkladı. Çift yapılan sade bir törenle dünya evine girdi.

Merve Boluğur kiminle evlendi?

Genç oyuncu Merve Boluğur müzisyen sevgilisi Mert Aydın'dan gelen evlilik teklifini kabul ettiğini sosyal medyadan takipçilerine duyurdu. Merve Boluğur DJ sevgilisi Mert Aydın ile dünya evine girdi.

Merve Boluğur hamile mi?

Oyuncu ve son zamanlarda şarkıcı olan Merve Boluğur sosyal medaydan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturan Boluğur'dan gelen paylaşımlar oldukça şaşırtıcı. Merve Boluğur paylaşımında "Kocamla kahve içmek, kocamla yürüyüş yapmak, köpek sevmek, kocamla nefes almak, kocamla ameliyata girmek. İlle de çocuklarımın babası" notunu düştü. Merve Boluğur hamile mi? soruları üzerine yine sosyal medyadan yanıt verdi. Ünlü isim "Küçük bir Merve istiyoruz" diyen takipçisine "Çok fırlama bir şey olur hazır mıyız?" cevabını verdi.

Merve Boluğur kimdir?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da Yugoslav göçmeni bir annenin ve İzmirli bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Bir erkek kardeşi vardır. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nin hazırlığında kaldı ve bıraktı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. 2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynadı ve bu sayede tanındı. 2007 yılında TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırdı. 2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etti. 2009 yılında Keremcem'in "Yutkunamıyorum" şarkısının klibinde oynadı. 2010 yılında Kolpa'nın "Kadınım" şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynadı. 2010–2011 yıllarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. 2011–2013 yıllarında yayınlanan Kuzey Güney dizisinde Zeynep karakterini canlandırdı. Mayıs 2012 yılı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü oldu. 2013–2014 yıllarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırdı. 2014 yılında Maybelline New York'un ilk Türk marka yüzü oldu. 2017 yılında Murat Dalkılıç'ın Epik isimli albümünde yer alan Boya Gitsin şarkısında Dalkılıç ile düet yaptı. Mart 2018 yılında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur. 2020 yılında kendine ait YouTube kanalını kurdu. 2022 yılında "Şşşşttt" isimli teklisini YouTube kanalından yayınladı.

24 Ağustos 2015 tarihinde şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde tek celsede boşandı. Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde DJ Mert Aydın ile evlendi.

Mert Aydın kimdir?

Mert Aydın, 6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 14 yaşında iken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlayan Mert Aydın'ın müziğe ilgisi çok küçük yaşlardayken başlamıştır. Aydın'ın ailesi müzik eğitimi almasına sıcak bakmasa da ona engel olamamışlar.

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