Merve Başkal kimdir? Merve Başkal ölüm nedeni nedir?
Merve Başkal kimdir? Merve Başkal ölüm nedeni nedir? Isparta'da yaşayan 20 yaşındaki genç kadın Merve Başkal evinde ölü bulundu. Kötü koku nedeniyle bir apartmandaki konut sakinleri ihbarda bulundu. Ekiplerin pencereden girdiği evde Merve Başkal'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Merve Başkal'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.
2022-02-25 15:01:00
Merve Başkal kimdir? Merve Başkal ölüm nedeni nedir? Isparta'da yaşayan 20 yaşındaki genç kadın Merve Başkal evinde ölü bulundu. Kötü koku nedeniyle bir apartmandaki konut sakinleri ihbarda bulundu. Ekiplerin pencereden girdiği evde Merve Başkal'ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Merve Başkal'ın ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.
Isparta'da yaşayan Merve Başkal adlı genç kızın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. 20 yaşında olduğu öğrenilen Merve Başkal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.
Merve Başkal kimdir?
Isparta'da Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Merve Başkal'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Merve Başkal'ın yaşadığı daireden gelen kötü kokular diğer konut sakinleri tarafından yetkililere şikayet edildi. Kapıyı uzun süre uğraşmalarına rağmen açamayan ekipler eve camdan girdi.
Binadan gelen kötü kokular üzerine içeri giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Isparta'da yalnız yaşadığı öğrenilen Merve Başkal'ın 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Yalnız yaşadığı belirtilen Merve Başkal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başkal'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. .
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