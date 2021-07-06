Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar mesleği nedir? Merve Akpınar'ın bir muhabire verdiği röportaj onun Türkiye gündemine gelmesine neden oldu. Henüz 13 yaşında olan ve 'kız' olması nedeniyle yaşadığı zorlukları göz yaşları içinde anlatan Merve Akpınar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar kaç yaşında nereli? İşte Merve Akpınar'ın hayatı ve yaşadıkları...

Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar mesleği nedir? Merve Akpınar'ın bir muhabire verdiği röportaj onun Türkiye gündemine gelmesine neden oldu. Henüz 13 yaşında olan ve "kız" olması nedeniyle yaşadığı zorlukları göz yaşları içinde anlatan Merve Akpınar'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar kaç yaşında nereli? İşte Merve Akpınar'ın hayatı ve yaşadıkları...

Merve Akpınar'ın kim olduğu şu sıralar oldukça fazla araştırılıyor. Merve Akpınar'ın yaptığı bir açıklama sosyal medyada gündem oldu. Akpınar kız olduğu için kendisine çizilen kaderi aşmayı başardı. Merve Akpınar yaşadıklarını göz yaşları içinde anlatması herkesi duygulandırdı. Peki Merve Akpınar kimdir? Merve Akpınar kaç yaşında nereli?

Merve Akpınar kimdir?

Merve Akpınar Şanlıurfa'da yaşıyor. Merve Akpınar 13 yaşında bir hentbolcu. Merve Akpınar hentbola gönül verdi, azmi sayesinde başarılı oldu. Bir çok sosyal medya kullanıcısının yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş spor kulüpleri Merve için destek mesajı paylaştı. Merve Akpınar yaptığı açıklamada şunları söyledi: Sen kızsın, şort giyemezsin. Erkeklerin yanında oynayamazsın. Hep beni dışladılar erkeklere göre. Genç sporcu kendisine çizilen bu kaderi kabul etmediğini belirterek, "Ben de dedim hayır. Ben niye oynamayayım. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Ben kendi köyümün kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" dedi. 13 yaşındaki küçük sporcu azmi ve başarısı sayesinde kendisine çizilen hayatı kabul etmedi ve ön yargıları yıktı. TürkiyeHentbol Federsayonu da Merve'yi Ankara'ya davet etti.

Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve.



Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor.



İyi ki varsın #MerveAkpınar ❤️ pic.twitter.com/5mGPzBuuL2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 5, 2021

Hentbol nedir?

Hentbol, altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere yedi oyuncuyla oynanan bir takım sporudur. Oyun süresi otuz dakikalık iki devreden oluşur. İlk yıllarında futbol stadyumlarında 11 kişilik takımlar halinde çim üzerinde oynanan hentbol, 1950'lerden sonra yaygın bir salon sporu haline dönüşmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.