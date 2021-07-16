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TIMETURK / GENEL / Mersin ve Hatay’da orman yangını

Mersin ve Hatay’da orman yangını

Mersin’in Aydıncık ilçesi ile Hatay’ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangınlarına söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

2 Saat Önce
2021-07-16 08:27:00
Mersin ve Hatay’da orman yangını

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MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.
Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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