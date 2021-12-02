Mersin metrosu ne zaman bitecek? Mersin metrosu nerelerden geçecek? Mersin metrosu durakları hangileri? Akdeniz'in ilk yer altı metrosu olma özelliğini taşıyan Mersin metrosu için geri sayım başladı. Mersin metrosunun inşaatına yakın zamanda başlanacağı açıklandı. Mersin'de yaşamı kolaylaştıracak olan metro inşaatını ne zaman biteceği Mersinliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mersin metrosu Mersin metrosu ne zaman açılacak? Mersin metrosu ne zaman tamamlanacak?

Mersin metrosu ne zaman bitecek? Mersin metrosu nerelerden geçecek? Mersin metrosu durakları hangileri? Akdeniz'in ilk yer altı metrosu olma özelliğini taşıyan Mersin metrosu için geri sayım başladı. Mersin metrosunun inşaatına yakın zamanda başlanacağı açıklandı. Mersin'de yaşamı kolaylaştıracak olan metro inşaatını ne zaman biteceği Mersinliler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Mersin metrosu Mersin metrosu ne zaman açılacak? Mersin metrosu ne zaman tamamlanacak?

Mersin metrosu ne zaman bitecek?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, TRT Çukurova Radyosu'nda yayınlanan “Akdeniz'den Toroslara” programının canlı yayınına katıldı ve Mersin metrosu projesi hakkında önemli açıklamalarda buludnu. Seçer, Metro Projesi'ne inandığını ve önemli bir yatırım olarak gördüğünü anlatırken, inşaat süresinin 4 yıl, opsiyon süresinin de 2 yıl olduğunu vurguladı.

Mersin Metrosu nereden geçecek?

“Mezitli Eski Belediye Binası–Tren Garı” arasında yapılacak yer altı metro inşaatı için geri sayım başladı.

Vahap Seçer "13.4 kilometrelik 1. etap çalışmaları devam ederken aç-kapa sistemiyle bazı güzergahlarda trafiği engelleyeceklerini anlatan Seçer, bu çalışmaların planlı ve programlı bir biçimde yürütüleceğini anlattı. Seçer, “Belki de bu çalışmalar devam ederken hem 2. etabın hem de tramvay hattı dediğimiz 3. etabın çalışmalarını da, yapım ihalelerini de gerçekleştireceğiz. Kısa bir süre içerisinde Mersin merkezin, Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz olmak üzere 4 ilçesini birbirine demir ağlarla bağlamak istiyoruz” diye konuştu. Seçer, ilk etabın tamamlanmasından sonra bu projenin diğer komşu ilçelere kadar genişletilebileceğini aktardı.

Başakan Seçer daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Bununla birlikte “Mezitli Eski Belediye Binası-Tren Garı” hattına entegre olacak olan “Mersin Üniversitesi ve Üniversite Hastanesi Tramvay Hattı” ile “Mersin Şehir Hastanesi Hemzemin Raylı Sistem Hattı” projelerinin de en kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Mersin metrosu (M1 Metro Hattı) detayları

Mersin metrosu, M1 Metro Hattı, Türkiye'nin Mersin şehrinde yapımı planlanan metro sistemidir. 13,4 kilometrelik tek hat üzerinde on bir istasyon bulunacaktır. Metro hattı Akdeniz Bölgesi'nin ilk yeraltı metrosu olacaktır. Mersinin 100. kurtuluş yılı olan 3 Ocak 2022 yılında inşaat çalışmalarının başlayacağı duyuruldu.

Mersin metrosunun projesi 2018'de duyuruldu. İlk projeye göre 20 km uzunluğundaki hatta on beş istasyon yer alacaktı. Metro hattı Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yatırım programına alındı. Kasım 2019'da projenin güzergâhının değiştiği duyuruldu. Yeni projeye göre 13,4 km uzunluğundaki hat üzerinde on bir istasyon bulunacaktır. İnşaat çalışmalarının 3 Ocak 2022'de başlaması hedeflenmektedir.

26.08.2021 Tarihinde ihale ABD ve Türkiye merkezli Firma ortaklığına verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.