Mersin hava durumu (19 Şubat-19 Mart)

Mersin, eski ismi ile İçel olarak da bilinmektedir. Konum itibari ile Akdeniz Bölgesi boyunca boylu boyunca uzanan Toros dağlarının güney kısmında bulunmaktadır. Mersinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin hava durumunu merak etmekte. Peki, Mersin’de hava kaç derece?