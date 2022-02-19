Mersin hava durumu (19 Şubat-19 Mart)
Mersin, eski ismi ile İçel olarak da bilinmektedir. Konum itibari ile Akdeniz Bölgesi boyunca boylu boyunca uzanan Toros dağlarının güney kısmında bulunmaktadır. Mersinde ikamet eden vatandaşlar bölgenin hava durumunu merak etmekte. Peki, Mersin’de hava kaç derece?
2022-02-19 14:36:14
Mersin'de ikamet eden kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durum raporunu merak etmekte. Mersin'de ne zaman yağmur yağacak? Mersin'de bu gün güneşli mi? Mersin'de hava kaç derece? Sorularının cevapları Mersin'de oturan kişiler tarafından arama motorlarında araştırılmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Mersin hava durumu
19 Şubat Cmt günü sıcaklığın 19 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
19°
7°
20 Şubat Pazar günü sıcaklığın 20 ve 15 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu
20°
15°
21 Şubat Pzt günü sıcaklığın 17 ve 15 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
17°
15°
22 Şubat Salı günü sıcaklığın 18 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif yağmurlu ve açık hava
18°
15°
23 Şubat Çarşamba günü sıcaklığın 19 ve 15 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Hafif yağmurlu ve açık hava
19°
15°
24 Şubat Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 13 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yoğun sağnak yağmur
16°
13°
25 Şubat Cuma günü sıcaklığın 15 ve 12 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
15°
12°
26 Şubat Cmt günü sıcaklığın 17 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
17°
8°
27 Şubat Pazar günü sıcaklığın 16 ve 9 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Sağanak yağış
16°
9°
28 Şubat Pzt günü sıcaklığın 15 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yağmur ihtimali
15°
8°
1 Mart Salı günü sıcaklığın 17 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Aralıklı yağış
17°
7°
2 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 17 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
17°
7°
3 Mart Perşembe günü sıcaklığın 18 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
18°
7°
4 Mart Cuma günü sıcaklığın 15 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
15°
6°
5 Mart Cmt günü sıcaklığın 14 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
14°
5°
6 Mart Pazar günü sıcaklığın 14 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
14°
5°
7 Mart Pzt günü sıcaklığın 15 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Yer yer sağanaklar
15°
5°
8 Mart Salı günü sıcaklığın 14 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
14°
6°
9 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 15 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok bulutlu
15°
6°
10 Mart Perşembe günü sıcaklığın 15 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
15°
5°
11 Mart Cuma günü sıcaklığın 15 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
15°
5°
12 Mart Cmt günü sıcaklığın 15 ve 5 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Güneşli
15°
5°
13 Mart Pazar günü sıcaklığın 16 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çoğunlukla güneşli
16°
6°
14 Mart Pzt günü sıcaklığın 16 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Çok Bulutlu
16°
6°
15 Mart Salı günü sıcaklığın 16 ve 8 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlu
16°
8°
16 Mart Çarşamba günü sıcaklığın 16 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Sağanak yağış
16°
7°
17 Mart Perşembe günü sıcaklığın 16 ve 6 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Az bulutlu ve güneşli
16°
6°
18 Mart Cuma günü sıcaklığın 17 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bol Güneşli
17°
7°
19 Mart Cmt günü sıcaklığın 18 ve 7 derece arasında olacağı tahmin edilmekte.
Bulutlar arasında aralıklı görünen güneş
18°
7°
Mersin'de deniz suyu sıcaklıkları
Anamur'da deniz suyu sıcaklığı 17.8°C, Atakent'te deniz suyu sıcaklığı 17.2°C, Ayaş'ta deniz suyu sıcaklığı 17.1°C, Aydıncık'ta deniz suyu sıcaklığı 17.6°C, Bozyazı'da deniz suyu sıcaklığı 17.6°C, Çamlıbel'de deniz suyu sıcaklığı 17.5°C, Çeşmeli'de deniz suyu sıcaklığı 17°C,
Mersin hava durumu sıcaklık grafiği nasıl?
Mersin ayının sıcaklık grafiği genellikle yıl içerisinde şu şekilde olmaktadır:
Ortalama Sıcaklık
Ocak 10 – Şubat 11 – Mart 13 – Nisan 17 – Mayıs 20 – Haziran 24 – Temmuz 27 – Ağustos 27 – Eylül 25 – Ekim 21 – Kasım 16 – Aralık 12 derecedir.
Minimum Sıcaklık
Ocak 6 – Şubat 6 – Mart 13 – Nisan 12 – Mayıs 16 – Haziran 20 – Temmuz 24 – Ağustos 24 – Eylül 20 – Ekim 16 – Kasım 11 – Aralık 8 derecedir.
Maksimum Sıcaklık
Ocak 14 – Şubat 15 – Mart 18 – Nisan 21 – Mayıs 25 – Haziran 28 – Temmuz 30 – Ağustos 31 – Eylül 30 – Ekim 27 – Kasım 21 – Aralık 16 derecedir.
Yağış Miktarı(mm)
Ocak 123 – Şubat 89 – Mart 64 – Nisan 42 – Mayıs 32 – Haziran 12 – Temmuz 10 – Ağustos 5 – Eylül 9 – Ekim 49 – Kasım 82 – Aralık 138 mm'dir.
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