DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Libya Başbakanı Dibeybe'den yabancı savaşçı açıklaması
Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 okulların başlangıç tarihi ne zaman?
Afganlar arası müzakereler Doha'da yeniden başladı
Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı
İstanbul Müftüsü görevinden ayrıldı
Kılıçdaroğlu: İzlenen dış politika Türkiye'yi dünyada yalnızlaştırdı
Marmara Denizi uzaydan görüntülendi: Müsilaj seferberliği sonuç verdi
Bankacılığı bırakıp tarıma yöneldi, taleplere yetişemiyor
Kunut duaları nelerdir? Kunut duaları okunuşu ve anlamı nedir?
Gaziantep'te baklavacılar, bayram mesaisinde
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu
HDP ağırdan alınca mahkeme ikinci kez istedi
YPG/PKK'nın Haseke'de Türkiye sınırı hattında tüneller kazdığı ortaya çıktı
Tatil göçü başladı; sürücülere ‘yol hipnozu’ uyarısı
2020 filmleri | Mutlaka izlenmesi gereken filmler 2020

TIMETURK / GENEL / Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

5 Saat Önce
2021-07-17 08:35:17
Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Kızılçam ormanındaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

- Yangında ilk gün

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

- Yangında ikinci gün

Yangının ikinci gününde de ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye farklı illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Farklı mevkilere sıçrayan alevler nedeniyle bazı vatandaşların da evlerini tedbiren boşalttığı öğrenilmişti.

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulunmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almışt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH