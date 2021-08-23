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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

47 Dakika Önce
2021-08-23 10:08:10
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Antalya-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü, Kapızlı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otobüsteki 30 yolcu ile 2 şoför ve 1 muavin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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