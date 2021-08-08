Mersin'de sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Mersin'in merkez Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde vatandaşlar suları tahliye etmeye çalıştı. Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle de bazı ağaçların devrildiği görüldü.