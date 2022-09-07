Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin Hava Durumu
Mersin’e yağmur gelecek mi? Mersin hafta sonu nasıl? Mersin 15 günlük hava durumu nedir? Mersin ilinin hava durumu hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-09-07 18:08:11
Mersin Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Sağanak Yağışlar
|
Yağış Oranı 80
|
28°
|
19°
|
15 Eyl Per
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
29°
|
17°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
18°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
29°
|
18°
|
18 Eyl Paz
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 60
|
30°
|
19°
|
19 Eyl Pzt
|
Bölgenin bazı kesimlerinde yağış
|
Yağış Oranı 56
|
31°
|
20°
|
20 Eyl Sal
|
Aralıklı görünen güneş
|
Yağış Oranı 43
|
30°
|
19°
Mersin Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Sağanak Yağışlar
|
Yağış Oranı 80
|
28°
|
19°
|
15 Eyl Per
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
29°
|
17°
|
16 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
31°
|
18°
|
17 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
29°
|
18°
|
18 Eyl Paz
|
Hafif yağmur
|
Yağış Oranı 60
|
30°
|
19°
|
19 Eyl Pzt
|
Bölgenin bazı kesimlerinde yağış
|
Yağış Oranı 56
|
31°
|
20°
|
20 Eyl Sal
|
aralıklı görünen güneş
|
Yağış Oranı 43
|
30°
|
19°
|
21 Eyl Çar
|
Sağanak yağış
|
Yağış Oranı 56
|
29°
|
19°
|
22 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
29°
|
19°
|
23 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
30°
|
19°
|
24 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
30°
|
20°
|
25 Eyl Paz
|
Aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 25
|
30°
|
21°
|
26 Eyl Pzt
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
30°
|
20°
|
27 Eyl Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
31°
|
20°
|
28 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
31°
|
19°
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