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TIMETURK / GENEL / Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin Hava Durumu

Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin Hava Durumu

Mersin’e yağmur gelecek mi? Mersin hafta sonu nasıl? Mersin 15 günlük hava durumu nedir? Mersin ilinin hava durumu hakkında detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

2 Saat Önce
2022-09-07 18:08:11
Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin Hava Durumu

Mersin Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Sağanak Yağışlar

Yağış Oranı 80

28°

19°

15 Eyl Per

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

29°

17°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 1

29°

18°

18 Eyl Paz

Hafif yağmur

Yağış Oranı 60

30°

19°

19 Eyl Pzt

Bölgenin bazı kesimlerinde yağış

Yağış Oranı 56

31°

20°

20 Eyl Sal

Aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 43

30°

19°

Mersin Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Sağanak Yağışlar

Yağış Oranı 80

28°

19°

15 Eyl Per

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

29°

17°

16 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 0

31°

18°

17 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 1

29°

18°

18 Eyl Paz

Hafif yağmur

Yağış Oranı 60

30°

19°

19 Eyl Pzt

Bölgenin bazı kesimlerinde yağış

Yağış Oranı 56

31°

20°

20 Eyl Sal

aralıklı görünen güneş

Yağış Oranı 43

30°

19°

21 Eyl Çar

Sağanak yağış

Yağış Oranı 56

29°

19°

22 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 5

29°

19°

23 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 5

30°

19°

24 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 5

30°

20°

25 Eyl Paz

Aralıklı güneş

Yağış Oranı 25

30°

21°

26 Eyl Pzt

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

30°

20°

27 Eyl Sal

Güneşli

Yağış Oranı 10

31°

20°

28 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 10

31°

19°

.

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