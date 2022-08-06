Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin 7 Günlük Hava Durumu

Akdeniz Bölgesi’nin incisi Mersin ili doğal güzelliği ve tarihi mimarisi ile her yıl binlerce turistin uğrak merkezi olmakta. Mersin ili hakkında tatilciler tarafından en çok merak edilen konular arasında Mersin’de hava durumu nedir? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.