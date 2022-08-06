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Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin 7 Günlük Hava Durumu

Akdeniz Bölgesi’nin incisi Mersin ili doğal güzelliği ve tarihi mimarisi ile her yıl binlerce turistin uğrak merkezi olmakta. Mersin ili hakkında tatilciler tarafından en çok merak edilen konular arasında Mersin’de hava durumu nedir? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.

3 Saat Önce
2022-08-06 13:44:45
Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin 7 Günlük Hava Durumu

Mersin 7 Günlük Hava Durumu

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

6 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

26°

7 Ağu Paz

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

35°

28°

8 Ağu Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

28°

9 Ağu Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

27°

10 Ağu Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

28°

11 Ağu Per

Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali

Yağış Oranı 1

37°

29°

12 Ağu Cum

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

Yağış Oranı 1

37°

30°

Mersin 15 Günlük Hava Durumu

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

6 Ağu Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 0

37°

26°

7 Ağu Paz

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 0

35°

28°

8 Ağu Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 0

34°

28°

9 Ağu Sal

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

27°

10 Ağu Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

35°

28°

11 Ağu Per

Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali

Yağış Oranı 1

37°

29°

12 Ağu Cum

Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali

Yağış Oranı 1

37°

30°

13 Ağu Cmt

Parçalı bulutlu

Yağış Oranı 4

34°

26°

14 Ağu Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 3

34°

26°

15 Ağu Pzt

Sağanak yağış

Yağış Oranı 56

31°

24°

16 Ağu Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

32°

23°

17 Ağu Çar

Güneşli

Yağış Oranı 0

32°

23°

18 Ağu Per

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 0

32°

23°

19 Ağu Cum

Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış

Yağış Oranı 40

33°

25°

20 Ağu Cmt

Çok bulutlu

Yağış Oranı 25

32°

25°

.

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