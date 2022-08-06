Mersin’de Bugün Hava Nasıl? Mersin 7 Günlük Hava Durumu
Akdeniz Bölgesi’nin incisi Mersin ili doğal güzelliği ve tarihi mimarisi ile her yıl binlerce turistin uğrak merkezi olmakta. Mersin ili hakkında tatilciler tarafından en çok merak edilen konular arasında Mersin’de hava durumu nedir? Sorusu gelmekte. Sizler için bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-06 13:44:45
Mersin 7 Günlük Hava Durumu
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
6 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
26°
|
7 Ağu Paz
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
28°
|
8 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
28°
|
9 Ağu Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
27°
|
10 Ağu Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
28°
|
11 Ağu Per
|
Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali
|
Yağış Oranı 1
|
37°
|
29°
|
12 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
|
Yağış Oranı 1
|
37°
|
30°
Mersin 15 Günlük Hava Durumu
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
6 Ağu Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
37°
|
26°
|
7 Ağu Paz
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
28°
|
8 Ağu Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
34°
|
28°
|
9 Ağu Sal
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
27°
|
10 Ağu Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
35°
|
28°
|
11 Ağu Per
|
Hava oldukça açık ve yağmur ihtimali
|
Yağış Oranı 1
|
37°
|
29°
|
12 Ağu Cum
|
Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali
|
Yağış Oranı 1
|
37°
|
30°
|
13 Ağu Cmt
|
Parçalı bulutlu
|
Yağış Oranı 4
|
34°
|
26°
|
14 Ağu Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 3
|
34°
|
26°
|
15 Ağu Pzt
|
Sağanak yağış
|
Yağış Oranı 56
|
31°
|
24°
|
16 Ağu Sal
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
23°
|
17 Ağu Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
23°
|
18 Ağu Per
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
32°
|
23°
|
19 Ağu Cum
|
Sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış
|
Yağış Oranı 40
|
33°
|
25°
|
20 Ağu Cmt
|
Çok bulutlu
|
Yağış Oranı 25
|
32°
|
25°
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