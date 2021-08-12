Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yüksek faize karşı olduğunu belirterek Merkez Bankası'na sinyal göndermişti. Erdoğan açıklamasında faizlerin ve enflasyonun düşeceğinden bahsetti. Peki Merkez Bankası faiz karını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararına 12 Ağustos'ta yapacağı toplantıda karar verecek.

Merkez Bankası kritk faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayı faiz kararı öncesi Merkez Bankası'nın ne karar vereceği piyasalar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bankadan kredi çekmek isteyen ancak yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteğinden vazgeçen ve yatırım yapamayan vatandaşlar faizin düşmesini bekliyıor. Peki Merkez Bankası faiz karını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Merkez Bankası faiz indirdi mi?

Merkez Bankası faiz karını ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Merkez Bankası faiz kararı 12 Ağustos 2021'de yapacağı toplantı ile karar verecek. Faiz kararı piyasalara saat 14.00'te duyurulacak. Piyasaların gözü bu kararda oalcak.

Merkez Bankası Ağustos ayında faiz indirir mi?

AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Yıl sonu faiz ne olur?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Çünkü yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ama düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır ve ağustos ayıyla birlikte artık biz de düşük enflasyona inşallah geçeceğiz.

Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup, Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.