Ev almak isteyenler, iş yeri aşmak isteyenler, araba almak isteyenler ve yatırım yapmak isteyenler yüksek banka faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Banka kredi faiz oranlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi gerekiyor. Özellikle ev almak isteyenler Merkez Bankası'nın vereceği Eylül ayı faiz kararını yakından takip ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? MB Eylül faiz toplantısı ne zaman? Binlerce kişi atacağı adımı Merkez Bankası'nın faiz kararına göre şekillendirecek.

Ev almak isteyenler, iş yeri aşmak isteyenler, araba almak isteyenler ve yatırım yapmak isteyenler yüksek banka faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Banka kredi faiz oranlarının düşmesi için Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi gerekiyor. Özellikle ev almak isteyenler Merkez Bankası'nın vereceği Eylül ayı faiz kararını yakından takip ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? MB Eylül faiz toplantısı ne zaman? Binlerce kişi atacağı adımı Merkez Bankası'nın faiz kararına göre şekillendirecek.

Türkiye'de piyasalar ve vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Bankadan kredi çekip ev, araba ve iş kurmak isteyenler yüksek kredi faiz oaranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Faizlerin düşmesini bekleyen vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman verecek? MB Eylül faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası Eylül ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

TCMB'nin Eylül ayı Para Politikası Toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek. MB bu toplantında faizler ile ilgili kararını verecek.

Merkez Bankası faiz indirse ne olur?

Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur.

Faizler artarsa ne olur?

Faizler artarsa bir ülkedeki yatırımlar düşmeye başlar. Faizler arttıkça tüketim azalır ve tasarruf artar. Dolayısıyla piyasaya akan nakit miktarı azalır.

2021 yılı MB Toplantı tarihleri

Merkez Bankası'nın 2021 yılında 3 Para Politikası Kurulu Toplantısı daha yapacak. MB 21 Ekim 2021'de, 18 Kasım 2021'de ve 16 Aralık 2021'de toplantı yapacak.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu, Başkanın başkanlığı altında, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği görevi sona erenlerin Para Politikası Kurulu üyeliği de sona erer.

Atanacak üyenin para politikası konusunda çalışmalarının bulunması ve ekonomi, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, görevi ile ilgili alanda en az 10 yıl çalışmış, yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekir.

Para Politikası Kurulu;

a) Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla para politikası ilke ve stratejilerinin belirlenmesi,

b) Para politikası stratejisi çerçevesinde Hükümetle birlikte enflasyon hedefinin belirlenmesi,

c) Para politikası hedefleri ve uygulamaları konusunda belirli dönemler itibarıyla raporlar hazırlayarak Hükümetin ve belirleyeceği esaslar doğrultusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi,

d) Hükümetle birlikte Türk Lirasının iç ve dış değerini korumak için gerekli tedbirlerin alınması ve yabancı paralar ile altın karşısındaki muadeletini tespit etmeye yönelik kur rejiminin belirlenmesi,

ile görevli ve yetkilidir.

Para Politikası Kurulu kararları, Başkan (Guvernör) tarafından yürütülür ve Banka Meclisinin bilgisine sunulur.

Para Politikası Kurulu üyeleri kimler?

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Başkan)

Dr. Emrah Şener

Dr. Uğur Namık Küçük

Mustafa Duman

Prof. Dr. Semih Tümen

Prof. Dr. Abdullah Yavaş

Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.