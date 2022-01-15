Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Son toplantısında politika faizini indiren PPK'nın Ocak ayında alacağı karar merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e 100 baz puan indirdi. TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, PPK'nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizini yüzde 15'ten yüzde 14'e indirme kararı aldığı belirtildi. Salgındaki yeni varyantlar nedeniyle kapatma önlemlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının küresel ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğuna ve belirsizlikleri artırdığına vurgu yapan açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro ekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylece yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için uygun bir zemin oluşturulacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.