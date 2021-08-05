Merkez Bankası faiz indirir mi? Konut kredisi faizleri düşer mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamada 'Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz.' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Merkez Bakası faiz indirirse konut kredi faizleri düşer mi? Konut, ev, otomobil kredi faizleri düşecek mi?

Merkez Bankası faiz indirir mi? Konut kredisi faizleri düşer mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamada "Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar faizlerin düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki Merkez Bakası faiz indirirse konut kredi faizleri düşer mi? Konut, ev, otomobil kredi faizleri düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir televizyon programında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında Merkez Bankası'nın politika faizlerine de değindi. Erdoğan faize karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi. Erdoğan açıklamasında "faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz." dedi. Açıklamanın ardından kredi faiz oranlarının yüksekliğinden şikayet eden vatandaşlar konut kredisi faizleri düşer mi? sorsusunu sormaya başladı.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Enflasyon tartışmaları sıklıkla yapılıyor. Ancak Ağustos ayını geride bıraktığımızda enflasyonda düşüşler olduğunu göreceğiz. Şu andaki enflasyon rakamlarının çok çok altında rakamlar olacaktır. Bunun da sinyalini buradan belli bir yerlere vermiş olalım. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz."

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz kararı şimdiden merakla beklenmeye başladndı. Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gitmeyeceği tahmin ediliyordu ancak faiz indirimi konusunda ne gibi adım atılacağı henüz bilinmiyor.

MB FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası'nın kritik Para Politikası Toplnatısına günler kala piyasalar faiz konusunda ne karar verileceğini merak ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz kararı 12 Ağustos 2021'de açıklanacak.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası'ndan herhangi bir faiz indirimi gelmesi banka kredilerinde bir gerilemeye neden olabilir. Ancak bunun konut kredisi ve araç kredilerine yansıması biraz süre alabilir.

FAİZ NEDİR?

Faiz, ekonomi biliminde iki anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda faiz, bir borç anlaşmasının satışı sonucu elde edilen gelir oranıdır. İkinci anlamda ise üretim amaçlı girdi olarak kullanılan sermayenin gelir oranıdır. Bu iki anlam iktisadi açıdan birbirlerinden farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler.

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.