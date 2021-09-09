Türk ekonomisinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi yüksek faiz oranları. Yüksek faiz nedeniyle yatırımlar yavaşlıyor çarkların dönmesi oldukça zorlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde yüksek faize karşı olduğunu dile getiriyor. Erdoğan 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 'Buradan ben sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz.' demişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona odaklandıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Eylül'de faiz indirir mi? sorusunu sormaya başladı.

Türk ekonomisinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi yüksek faiz oranları. Yüksek faiz nedeniyle yatırımlar yavaşlıyor çarkların dönmesi oldukça zorlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her seferinde yüksek faize karşı olduğunu dile getiriyor. Erdoğan 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada "Buradan ben sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz." demişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyona odaklandıklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Merkez Bankası faiz indirecek mi? Merkez Bankası Eylül'de faiz indirir mi? sorusunu sormaya başladı.

Sokaktaki vatandaştan iş insanlarına kadar bir çok kişi faizlerin yüksek olduğundan şikayet ediyor. Faizler yüksek olması ülkede ekonomi çarklarının dönmesini yavaşlatıyor. Faizlerin yüksek olması yatırımların önünü kesen en büyük nedenlerden biri. Bu açıdan bakılıdığı zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta yüksek faize karşı olduklarını açıklamıştı. Erdğan 5 Ağustos'ta katıldığı bir programda yine faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: ‘‘Buradan ben sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz." Bu açıklamanın ardından Merkez Bankası faizleri sabit tuttu ancak faiz indirimi beklentisi devam ediyor.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ankara'da düzenlediği toplantıya katılan Merkez Bankası Başkanı'nın "çekirdek enflasyon" vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, ‘‘Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, az önce bahsettiğim sebeplerden ötürü, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta. Diğer merkez bankalarında olduğu gibi bizim de salgının getirdiği arz ve talep şokları neticesinde ortaya çıkan fiyat hareketlerinin geçiciliğine dair analizlerimizin bulunduğunu paylaşmak isterim. Para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve bunların orta vadeli enflasyon hedefimizle uyumlu seyretmesine ilişkin analizler yanında, önümüzdeki dönemde arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına biraz daha fazla ağırlık verilecektir'' dedi.

Kavcıoğlu, ‘‘Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Son çeyrekte gıda dışı enflasyonun manşet enflasyonun altında kalmasını bekliyoruz. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark son dönemde birçok ülkede uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. Açılma ve ekonomik normalleşme sürecinde dünyada enerji fiyatlarında artış görüldü. Bu unsurlar önümüzdeki dönemde ülkemizde de enflasyonu düşürücü yönde etki edecektir. Salgından olumsuz etkilenen ve salgından sonra talebin canlı olduğu sektörlerde fiyatlarda daha yüksek artışlar görüyoruz. Ancak ortaya çıkan bu fiyatlama davranışlarının, ekonomik ve sosyal normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz'' dedi.

Merkez Bankası Eylül'de faiz indirir mi?

Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı 23 Eylül'de gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın Eylül ayında faizlere ilişkin ne karar vereceği 23 Eylül'de belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.