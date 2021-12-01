Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? Merkez Bankası dolara müdahalesi nasıl oluyor?

Dolar'da yaşanan ani yükselişler sonrası Merkez Bankası'ndan flaş hamle geldi. Merkez Bankası dolara müdahale ettiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesi 13.90 TL'ye kadar çıkan dolar kuru müdahale sonrası 12.40'a kadar keskin bir düşüş gösterdi. Müdahalenin ne kadar olduğu ise merak edilen bir başka konu. Peki Merkez Bankası dolara müdahalesi nasıl oluyor? Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? Merkez Bankası doğrudan satım nedir?

Dolar'da yaşanan ani yükselişler sonrası Merkez Bankası'ndan flaş hamle geldi. Merkez Bankası dolara müdahale ettiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın müdahalesi öncesi 13.90 TL'ye kadar çıkan dolar kuru müdahale sonrası 12.40'a kadar keskin bir düşüş gösterdi. Müdahalenin ne kadar olduğu ise merak edilen bir başka konu. Peki Merkez Bankası dolara müdahalesi nasıl oluyor? Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti? Merkez Bankası doğrudan satım nedir?

Son aylarda döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket dolarda peş peşe rekorların kırılmasına neden oldu. Dolar 10 lir aseviyesini aştı ve yükselişini devam ettirerek 1 Aralık günü 14 lira seviyesine kadar dayandı. Dolarda yaşanan yükselişe Merkez Bankası'ndan müdahele geldi.

Merkez Bankası dolara ne kadar müdahale etti?

TCMB'den yapılan açıklamada; "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" denildi. Merkez Bankası en son doğrudan satım yönünde müdahaleyi 23.01.2014 tarihinde yapmıştı.

Merkez Bankası nedir?

Merkez bankası (rezerv bankası, para otoritesi), bir ülkenin ya da ülkeler grubunun para politikasından sorumlu kurumdur. Merkez bankasının temel amacı para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesidir. Fakat merkez bankalarının bunun dışında bankacılık sektörünün son kredi mercii olmak, faiz haddinin kontrolü gibi görevleri de vardır. Bunun yanında merkez bankasının, bankalar ve diğer finansal kurumları, tedbirsizlik ve dolandırıcılığa karşı denetlemek gibi yetkileri de olabilir.

Günümüzde birçok gelişmiş ülkenin, siyasi müdahaleleri engelleyen yasalarla çalışan, bağımsız merkez bankaları bulunmaktadır. Federal Reserve (FED), Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şili Merkez Bankası, Avustralya Rezerv Bankası, Hindistan Rezerv Bankası, Kanada Bankası, Kolombiya Cumhuriyeti Bankası, Norveç Merkez Bankası ve günümüz bağımsız merkez bankası örnekleridir. Bazı merkez bankalarının sahibi kamu iken, bazıları teoride, özel mülkiyettedir. Pratikte kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet arasındaki fark çok küçüktür çünkü ikinci durumda bankanın elde ettiği kârın tamamına yakını hükûmete vergi olarak ödenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.