Merkez Bankası rezervleri uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Muhalefet de Merkez Bankası rezervleri iddiaları ile hükümete sık sık yükleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar?

Merkez Bankası rezervleri uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Muhalefet de Merkez Bankası rezervleri iddiaları ile hükümete sık sık yükleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin ne kadar olduğunu açıkladı. Peki Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar? Merkez Bankası döviz rezervi ne kadar?

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının büyük bir kısmını ekonomik gelişmelere ayırdı. Erdoğan yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de detayları paylaştı.

Merkez Bankası dolar rezervi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracatı 36 milyar dolardan aldıklarını geçen yılın da 170 milyar dolarla kapandığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl inşallah 200 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız. Yıllarca ülkemizin ekonomisinin en büyük sıkıntısı olan cari açığı 2019 yılında fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık. İnşallah yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir, süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak.

Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup, Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.