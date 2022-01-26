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TIMETURK / GENEL / Merih Demiral kimdir? Merih Demiral sevgilisi kim?

Merih Demiral kimdir? Merih Demiral sevgilisi kim?

İtalya Serie A'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'in aşkı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu gönlünü Arnavut model Heidi Lushtaku'ya kaptırdı.

2 Saat Önce
2022-01-26 13:57:00
Merih Demiral kimdir? Merih Demiral sevgilisi kim?

Merih Demiral, 5 Mart 1998'de Kocaeli'de dünyaya gözlerini açtı. 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıktı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilen futbolcu, futbol kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. 1.92 boyunda olan Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.

Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına açıldı.

Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satıldı.

Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih Demiral buradaki performansıyla da futbolun önemli tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Demiral, 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi.

Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı.

Merih Demiral, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Alanyaspor da kiralık olarak forma giyen Merih, 2 sezon sonra Alanyaspor takımı 3.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldı.

2019 sezonunda ise 5. milyon Euro imza ve 7 milyon Euro bonservis karşılığında İtalya Seri A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer oldu.

Son olarak 2019 sezonunda ise İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus takımına 18 milyon Euro bonservis ve 15 milyon Euro imza bedeli karşılığında transferi gerçekleşti.

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