Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında? Merdan Yanardağ katıldığı televizyon programlarında gündeme dair yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Merdan Yanardağ'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni olan Merdan Yanardağ gazeteciliğe genç yaşlarda başlamıştır. İşte Sivas'ın Divriği ilçesinde 1959 yılında dünyaya gelen Merdan Yanardağ'ın hayatı ve biyografisi.

Gazeteci Merdan Yanardağ gündeme dair yorumları ve yazıları ile sık sık gündeme geliyor. Merdan Yanardağ'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından internette sıkça araştırılmaya başlandı. Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizin detayında olacak...

Merdan Yanardağ kimdir?

1959 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde dünyaya gelen Merdan Yanardağ, gazeteci, yazar ve TV programcısıdır.

Merdan Yanardağ şu sıralar TELE 1'in Genel Yayın Yönetmenliğini yapmaktadır.

Merdan Yanardağ daha sonra Sivas'tan İstanbul'a göç etmiş ve eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerinin ardından İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi -İİTİA- (Marmara Üniversitesi) Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” alanında yüksek lisans (master) yaptı. Ardından (İstanbul) Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sosyoloji doktorasını tamamladı.

Öğrencilik dönemi 1970'li yıllarda geçen Merdan Yanardağ 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra tutuklandı. Ardından tahliye olan Merdan Yanardağ gazeteciliğe merak salmış ve gazetecilik mesleği ile tanışmıştır.

1985 yılında Günaydın gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başlayan Merdan Yanardağ, ardından sırasıyla Sabah, Hürriyet, Güneş, Gündem (kurucu) ve Aydınlık (kurucu) gazetelerinde muhabir, editör, Haber Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Koordinatörü olarak çalıştı. Kurucuları arasında bulunduğu haftalık Söz dergisinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Genel Sekreterliği görevine (1989-1992) seçildi. BSP ve ÖDP'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu partilerde Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. ÖDP'den 2001 yılında ayrıldı. Yanardağ, 2014 yılında Ankara'da ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde bir araya gelen Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri ve aydınlarıyla birlikte Birleşik Haziran Hareketi'nin çağırıcıları arasında yer aldı. Haziran Hareketi'nin Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

Özel televiztonların kurulmaya başlanmasıyla televizyonculuk alanına geçen Merdan Yanardağ 1994 yılında HBB televizyonuna geçti ve haber programları yaptı. Sırasıyla Kanal-e (CNBC-e), Kanal 6, atv gibi televizyonlarda editör, programcı, Haber Müdürü ve Genel Müdür olarak çalıştı.

Merdan Yanardağ Kanaltürk televizyonunun kurucuları arasındadır. Kanaltürk televizyonunda ptogramlar da düzenleyen Merdan Yanardağ 5 yıl boyunca "5. Boyut" isimli haftalık haber-analiz programları yaptı.

Daha sonra Kanal Biz televizyonunu kurdu ve bir yıl boyunca (2009) Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı, 5. Boyut programını bu kanalda da sürdürdü. Daha sonra 5. Boyut programına Ulusal Kanal'da (2010-12) devam etti.

Yanardağ, 2011 yılında Yurt gazetesini kurdu, 3 yıl boyunca bu gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini, yazarlığını ve Başyazarlığını yaptı. Aynı dönemde kurduğu haftalık haber analiz dergisi Bağımsız'ın da Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığını yürüttü.

Ayrıca çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayımlanmış yaklaşık 400 makale ve inceleme yazısı ile kendisiyle yapılmış çok sayıda söyleşi bulunuyor.

Kasım 2015'te elektronik ortamda yayın yapan ABC Gazetesi 5 Ocak 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'ni kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Yanardağ, yazılarına halen bu sitede devam ediyor. Ocak 2017 itibarıyla Türksat, Digiturk ve D-Smart üzerinden yayın yapan Tele1 TV'nin de Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini sürdüren Yanardağ, bunlara ek olarak Türkiye'nin birçok bölgesinde konferanslar veriyor, panellere ve çeşitli etkinliklere de konuşmacı olarak katılıyor. Yanardağ, 2017 yılı itibarıyla Tele1'de yayınlanan 18 Dakika adlı programda Emre Kongar ile birlikte gündeme dair gelişmeleri yorumlamaktadır.

Merdan Yanardağ TELE1 kanalında Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır. .