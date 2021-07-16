Mercimek köftesi nasıl yapılır? En hızlı ve lezzetli mercimek köftesi tarifi | Türk sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alan mercimek köftesinin nasıl yapıldığı internette oldukça fazla araştırılıyor. Yapımının kolay olması ve lezzetli olması nedeniyle ev hanımlarının misafir ağırlarken yapmayı tercih ettiği mercimek köftesinin yapılış tarifini sizlerle paylaşacağız.

Mercimek köftesi nasıl yapılır? En hızlı ve lezzetli mercimek köftesi tarifi | Türk sofrasının vazgeçilmezleri arasında yer alan mercimek köftesinin nasıl yapıldığı internette oldukça fazla araştırılıyor. Yapımının kolay olması ve lezzetli olması nedeniyle ev hanımlarının misafir ağırlarken yapmayı tercih ettiği mercimek köftesinin yapılış tarifini sizlerle paylaşacağız.

Mercimek Anadolu toprağının en nadide ürünleri arasında yer alıyor. Besleyiciliği ve sağlıklı olması nedeniyle birçok kişi sofrasından mercimeği eksik etmiyor. Özellikle son yıllarda mercimek köftesi sofralarımızda oldukça fazla yer almaya başladı. Hem lezzetli olması hem de kolay hazırlanabilir olması mercimek köftesini özel kılan nedenlerden bazıları. Mercimek köftesi yapmak isteyen ancak bunu tam olarak bilmeyenler interntten Mercimek köftesi nasıl yapılır? En hızlı ve lezzetli mercimek köftesi tarifi nedir gibi sorulara yanıt arıyor. İşte mercimek köftesi yapılışı ve tarifi;

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi bir çok malzemenin kolayca bir araya getirilmesiyle oluşan lezzetli ve besleyici bir yemektir. İşte mercimek köftesi için istenen malzemeler;

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 litre su

1 su bardağı ince bulgur

1 baş kuru soğan

0,5 çay bardağı zeytinyağı

0,5 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

dilediğiniz miktarda pulbiber

0,5 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 demet maydanoz

6-7 sap yeşil soğan

1 tatlı kaşığı tuz

marul veya roka

En hızlı ve lezzetli mercimek köftesi tarifi

Kırmızı mercimeği yıkayıp 1 litre su ile ateşe koyun, mercimekler ezilip hafif sulu kalıncaya kadar kaynatın.

Bulguru derin ve yayvan bir kaba alın. Üzerine sulu mercimeği ekleyip karıştırın. Kabın üzerini alüminyum folyoyla kapatıp mercimekler şişene kadar (30-45 dakika) bekletin.

Bu arada kuru soğanı yemeklik doğrayıp tavada zeytinyağı öldürün. Biber ve domates salçasını, karabiberi ve dilediğiniz kadar pulbiberi de ekleyip karıştırın. Son olarak 0,5 çay bardağı sıcak suyu tavaya ilave edip 1-2 taşım kaynatın.

Bu karışımı bulgur ve mercimek karışımına ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp kabın üzerini tekrar kapatın.

Yeşil soğanı ve maydanozu yıkayıp kıyın, bir kenara koyun.

Derin kaptaki karışımınıza tuz ekleyin ve 10 dakika boyunca yoğurun. Yoğurduğunuz köfte harcına kenarda bekleyen yeşillikleri ekleyin. 2-3 dakika daha yoğurun. köfte harcınız sulu gelirse bir miktar daha ince bulgur ekleyip suyu çekmesini sağlayabilirsiniz harçtan cevizden az büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde şekil verin.

Servis tabağına marul veya roka dizip köfteleri üzerlerine yerleştirin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.