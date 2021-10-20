Menopoz sonrası egzersiz yapılmalı

Kadınlarda menopoz döneminden sonra kilo alma eğilimi görülüyor. Ayrıca vücutta kemik erimesi de hızlanıyor. Bu sorunların önüne geçmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olmak için kadınlar menopoz sonrası dönemde egzersiz yapmaya önem göstermelidir.

Yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi menopoz olarak adlandırılıyor. Türkiye'de menopoz yaşı genel olarak 46-48'dir. Dünyada ise 45-55 yaşlarıdır.

Menopoza giren kadınlarda adet kanamaları azalıyor ve düzensizleşiyor. Sıcak basmaları, uyku sorunları, ruh halinde dalgalanmalar ve kilo artışı da görülebiliyor. Fakat kadınlarda adet gecikmesi ve sıcak basması her zaman menopoz belirtisi olmayabiliyor. Tiroid beziyle alakalı problemler, süt hormonu seviyesinin artış göstermesi ve hamilelik de kadınlarda adet gecikmesi yapabiliyor. Sıcak basması da böbrek üstü bezlerinden ani hormon salınımı veya tiroid bezinin fazla çalışmasından dolayı olabiliyor.

Menopoz her kadında farklı şiddette belirtilere neden olabiliyor. Bu yüzden tedavi yöntemleri de her kadında farklı olabilir. Pelvik muayene, meme taraması, rahim ağzı kanseri taraması ve rutin kan tetkikleri menopoz dönemindeki kadınlara uygulanır. Ayrıca menopoz dönemindeki kadına ruhsal durum değerlendirmesi de yapılır. Olası cinsel sorunlar, idrarla ilgili problemler, uyku düzensizlikleri de doktor tarafından sorgulanır.

Menopoz sonrasında kadınlarda kilo alımı ve kemik erimesi durumu hızlanıyor. Bu yüzden menopoz sonrası kadınların egzersize çok önem vermeleri gerekiyor. Egzersiz yapan kadınlarda kan dolaşımı hızlanıyor, kilo artışı durduruluyor, kemik erimesinin önüne geçiliyor, ağrılar azalıyor, mutluluk hormonu salgılanıyor, stres azalıyor, enerji artıyor. Ayrıca uyku kalitesi de egzersiz sayesinde olumlu etkileniyor.

Menopoz belirtileri kadınlarda ne zaman başlıyor?

Menopoz belirtileri ortalama olarak kadınlarda 47,5 yaşında başlıyor. Menopoz için ortama yaş ise 51'dir. Fakat sigara tüketimi, alkol tüketimi ve genetik yapı menopoz yaşını etkiliyor.

Menopoz döneminde en etkili tedavi hormon tedavisidir. Hormon tedavileri dışında ayrıca psikolojik yaklaşım, akupunktur da denenebilir.

Menopoz döneminde sıcak basmalarından kurtulmak için bulunulan ortam soğuk tutulmalı, baharatlı yemekler tüketilmemeli, kafein tüketiminde aşırıya kaçırılmamalı, stresten uzak durulmalı, yorucu işlerden uzak durulmalıdır. Ayrıca plasebo uygulamalar da sıcak basmalarını engelleyebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.