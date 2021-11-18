Menopoz dönemine girecek kadınlar bunlara dikkat etmeli

Menopoz dönemiyle birlikte kadınların hayatında duygusal ve fiziksel olarak yeni bir dönem başlar. Bu döneme girmek üzere olan kadınlar hayatlarında bazı değişiklikler yaparak menopoz dönemi şikayetlerini daha hafif bir şekilde yaşayabilirler. Peki ne gibi değişiklikler yapmak gerekir? Gelin birlikte bakalım...



Menopozun başlamasıyla birlikte kadınların hayatında duygusal ve fiziksel olarak yeni bir dönem başlar. Bu dönem kadınlar için zor olabilir. Ancak kadınlar hayatlarında bazı değişikliklere giderek menopoz dönemini güzel geçirebilirler.

Menopoz dönemine girmeden önce hayatınızda bunları değiştirin

Menopoza giren kadınların vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Bunların başında kilo problemi gelir. Kilo almanın nedeni menopoza girildikten sonra vücudun ihtiyaç duyduğu kalori miktarının azalmasıdır. Eğer yediğimiz yemeklerin miktarını azaltmazsanız veya spor yapmazsanız her zamanki beslenme tarzınız size kilo yapmaya başlayabilir.

Bol yağda kızartılan besinleri ve içerisinde trans yağ bulunan işlenmiş gıdalardan uzak durmanız çok önemlidir. Çünkü hormonlarınız yeni döneme ayak uydurmaya çalışırken onu yağlı yiyeceklerle yormanız yanlış bir davranış olacaktır. Menopoz dönemiyle birlikte kalp ve damar sağlığınız daha hassas hale gelir. Bu yüzden kalbinizi ve damarlarınızı kötü etkileyecek yağlı gıdalardan kaçınmalı, stresten uzak, huzurlu bir menopoz dönemi geçirmelisiniz.

Menopoz döneminde duygu dalgalanmaları yaşamak çok normaldir. Gün içerisinde kendinizi mutsuz ve agresif hissedebilirsiniz. Fakat bu sizi bolca şekerli yiyecek tüketmeye itmemelidir. Çünkü şekerli yiyecekler sizi rahatlatıp mutlu etmeyecek aksine vücudunuza zarar verecektir. Böyle durumlarda rafine şekerden uzak durup meyveleri tüketmeyi tercih edebilirsiniz.

Menopoz uzun vadede osteoporoz yani kemik erimesine neden olabiliyor. Bu durumdan en az zararla çıkmak için menopoza giren ya da menopoz dönemi yaklaşan kadınlar kalsiyum içeren besinleri tüketmeye özen göstermelidir. Ayrıca D vitamini de kemikler için en az kalsiyum kadar önemlidir. Menopoz dönemindeyseniz veya menopoz dönemine girecekseniz D vitamini bakımından zengin balık, balık yağı ve yumurta gibi besinleri tüketmeye önem gösterin. Ayrıca kemik erimesindeki artışın önüne geçmek, kalp ve damar hastalıklarından korunabilmek için spor yapmaya da özen göstermeniz gerekiyor.

Menopoz döneminde bilhassa pul biber ve karabiber gibi vücutta hararete neden olan baharatlardan, aşırı sıcak yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.