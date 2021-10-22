Menopoz dönemindeki şikayetleri azaltmak için...

Menopoz dönemiyle birlikte kadınların hayatında duygusal ve fiziksel olarak yeni bir dönem başlar. Bu dönem kadınlar için zorlayıcı olabilir. Fakat iyi bir beslenme ve düzenli egzersizle birlikte menopoz dönemini güzel geçirmek mümkün. Peki hangi besinler menopoz döneminde kadınların yardımına koşar? Sizler için araştırdık...



Kadınların yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesilmesi durumuna menopoz denir. Ülkemizde menopoz yaşı ortalama 46-48 iken dünyada 45-55'tir.

Menopoz dönemine giren kadınlarda genellikle sıcak basması, agresif ruh hali, halsiz hissetme, unutkanlık, hazımsızlık, kalpte çarpıntı, uyku problemleri, baş ağrısı, idrar kaçırma, ağlama nöbetleri, kilo artışı ve aşırı terleme görülür. Bu gibi şikayetleri en aza indirmek için menopoz dönemindeki kadınların beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerekir. Peki hangi besinler menopoz dönemi şikayetlerini azaltır?

Kefir kalsiyumdan zengin bir besindir. Bu sayede kefir tüketen insanların kemik sağlığı korunur. 1 su bardağı kefir; 240 mg kalsiyum içerir ve bu miktar günlük kalsiyum ihtiyacının dörtte biridir. Kefir probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını da destekler. Bu da sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmamızı sağlar. Kemik erimesi yaşamamak için her gün 1 su bardağı kefir tüketmek çok önemlidir.

Somon balığı Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. Menopoz döneminde yaşanabilecek olan kardiyovasküler hastalıklara karşı korunmak için somon tüketmek çok önemlidir. Ayrıca Omega-3 yağ asitleri menopoz döneminde sık sık yaşanan sıcak basması problemini de azaltır. Bu yüzden menopoz dönemindeki kadınların haftada 2 kere somon balığı tüketmesi tavsiye edilir.

Yulaf sağlıklı bir karbonhidrat kaynağıdır. İçeriğindeki posa menopoz dönemindeki kadınların kardiyovasküler hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Yulaf triptofan da içerir. Triptofan maddesi sayesinde menopoz döneminde görülen depresyon ve sinirlilik hali azalır. Bu yüzden menopoz dönemindeki kadınların haftada 2-3 kez en az 3-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi yemesi tavsiye edilir.

Avokado E vitamininden zengindir. E vitamini menopoz döneminde görülen cilt kuruluğunu giderir. Menopoz dönemindeki kadınlar günde yarım avokado tükettiklerinde vücudun E vitamini ihtiyacının yarısını karşılar.

Soya fasulyesi menopoz döneminde azalan östrojen hormonunun etkilerini azaltır. Ayrıca kırmızı meyveler de menopoz dönemindeki semptomların şiddetini azaltır.

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