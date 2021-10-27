Menopoz dönemindeki kadın hamile kalabilir mi?

Birçok kadın yumurtalıkların aktivitelerini kaybetmeleri sonucu adet döngüsünün kalıcı olarak kesildiği menopoz döneminde hamile kalma riskinin olup olmadığını merak ediyor. Sizler için araştırdık...



Ülkemizde genel olarak 46-48 yaşlarında dünyada ise 45-55 yaşlarında görülen menopoz döneminde kadınların yumurtalık aktiviteleri biter ve adet döngüsünün kalıcı olarak kesilir. Bu dönemde birçok kadın hala hamilelik riski olduğunu düşünüp panik olur. Peki menopoz dönemindeki bir kadın gerçekten hamile kalabilir mi?

Menopoz dönemine giren kadının yumurtlaması bitmiştir. Fakat menopoz dönemine girildiğinin kabul edilmesi için kadının bir yıl boyunca adet görmemesi gerekir.

Yumurtlama kadının ilk kez adet gördüğü andan itibarek başlar. Genellikle 10-15 yaş aralığında ilk adet görülür. Yaş ilerledikçe ve menopoz dönemi yaklaştıkça yumurtalar verimsizleşir. Yumurtalamanın bitmesiyle de menopoz dönemine girilir ve bir daha kesin bir şekilde kadın adet görmez.

Kadınlara yapılan testler sonucunda yumurtalık fonksiyonu belirlenir. Yumurtalık fonksiyonlarında azalma varsa bebek sahibi olmak oldukça zorlaşır. Fakat hormon seviyeleri anormal bir şekilde düşmemişse hamilelik şansı vardır.

Artık gelişen teknolojiyle birlikte çağımızda menopoz dönemindeki kadınlara bile tedavi uygulanıp çocuk sahibi olmalarının önü açılabilmektedir.

Menopoz dönemi geciktirilebilir mi?

Bitki Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki hazırladığı kür tarifiyle kadınlarda erken menopozun önüne geçilebileceğini belirtiyor. İşte menopoz geciktiren kür tarifi...

Civarperçemi kürü

Menopozu geciktirmek istiyorsanız on beş gram kıyılmış civanperçemi ve bir buçuk litre suya ihtiyacınız olacak. Bir buçuk litre suyu civanperçemiyle birlikte kaynatıp soğutun ve sonra süzün. Günde üç dört kez, yemeklerden önce yarım fincan çaydan için. Bu kürü üç hafta boyunca uyguladıktan sonra bir hafta ara verin ve toplamda üç ay boyunca uygulayın.

Çobançantası kürü

Bir başka menopoz geciktirici kür tarifi istiyorsanız yirmi - yirmi beş gram kadar çobançantası ve bir litre suyu temin edin. Daha sonra kaynattığınız bir litre suya çobançantasını ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp süzün. Bu karışımı bir hafta boyunca için ve sonra bir hafta ara verin. Toplamda üç ay bu kürü uygulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.