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Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi?
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TIMETURK / GENEL / Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi?

Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi?

Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi? soruları kar yağışının ardından açıklanan yeni tedbirlerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yerleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği alınan önlemleri sıraladı. Okulların tatil olmasına karar verilirken kamu personelleri için de karar alındı. Peki İstanbul'da kamu personellerine idari izin var mı?

43 Dakika Önce
2022-03-18 08:37:49
Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi?

Memurlara 18 Mart'ta tatil mi? İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi? soruları kar yağışının ardından açıklanan yeni tedbirlerden sonra sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Yerleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği alınan önlemleri sıraladı. Okulların tatil olmasına karar verilirken kamu personelleri için de karar alındı. Peki İstanbul'da kamu personellerine idari izin var mı?

Memurlara 18 Mart'ta tatil mi?

İstanbul'da kar yağışları nedeniyle 18 Mart Cuma günü okulların tatil olmasına karar verildi. Ayrıca memurlar ve kamu çalışanları için de bazı kararlar alındı.

İstanbul'da kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi?

İstanbul'da kar yağışları etkili olurken bazı kamu personelleri için de tatil kararı verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı duyuruda 18 Mart Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, malül ve hamilelerin idari izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbulda kamu personelleri (Hamile-Engelli) 18 Mart Cuma günü idari izinli mi .

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