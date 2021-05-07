Memurlar 10-11-12 mayıs izinli mi? Kamu çalışanlarına ramazan bayramı tatili kaç gün?

Memurlar 10-11-12 mayıs izinli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca memur kaç gün izin yapacağını araştırmaya başladı. 13 Mayıs Perşembe ramazan bayramının ilk günü olacak. Memurların (kamu personeli) ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazandı. Peki kamu çalışanlarına ramazan bayramı tatili kaç gün? Memurlar 10 mayıs ve 11 mayıs idari izinli mi? Memurlar 12 Mayıs'ta izinli mi?

Memurlar 10-11 mayıs izinli mi? Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca memur kaç gün izin yapacağını araştırmaya başladı. 13 Mayıs Perşembe ramazan bayramının ilk günü olacak. Memurların (kamu personeli) ramazan bayramı tatilinin kaç gün olacağı netlik kazandı. Peki kamu çalışanlarına ramazan bayramı tatili kaç gün? Memurlar 10 mayıs ve 11 mayıs idari izinli mi? Memurlar 12 Mayıs'ta izinli mi?

Kamu çalışanlarının izinleri ile ilgili flaş bir karar alındı. Kamu çalışanları (memurlar) Ramazan bayramı öncesi kaç gün izinli oalcaklarını merak ediyordu. İşte bu soru yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü öğretmenler ve kamu memurlarının bayram öncesi idari izinli günlerini bir yazı ile açıkladı. Peki Memurlar 10-11 mayıs izinli mi? Kamu çalışanlarına ramazan bayramı tatili kaç gün?

Memurlar 10-11-12 mayıs izinli mi?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Kamu çalışanlarına ramazan bayramı tatili kaç gün?

Kamu çalışalarının izinleri 7 Mayıs cuma akşamından başlıyor 12 mayıs'ta sona eriyor. 12 Mayıs'ta tüm kamu çalışanları yarım gün izinli olacak.

Öğretmenler de izinli (Uzaktan eğiyim yok)

AA muhabirinin MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Öğretmenler ek ders ücreti alacak

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

2021 Ramazan bayramı ne zaman?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. 14 Mayıs 2021 Cuma günü ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek olan bayram toplamda üç gün sürecek. Bayram tatili ise Pazar günü ile birleştiğinde toplamda 4,5 gün olacak. Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.