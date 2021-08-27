Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar? Ali Yalçın ne kadar maaş alıyor? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam artışının kabul edilmesi ile anlaşmayla sonlandı. Memur zam görüşmeleri başlangıcında 600 lira seyyanen artış ve yüzde 21 zam talep eden ancak daha sonra 2022 yılı için yüzde 12'ye imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın aldığı maaş tartışma konusu oldu. 32 bin 115 lira maaş aldığı iddia edilen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar? Ali Yalçın ne kadar maaş alıyor? 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam artışının kabul edilmesi ile anlaşmayla sonlandı. Memur zam görüşmeleri başlangıcında 600 lira seyyanen artış ve yüzde 21 zam talep eden ancak daha sonra 2022 yılı için yüzde 12'ye imza atan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın aldığı maaş tartışma konusu oldu. 32 bin 115 lira maaş aldığı iddia edilen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

4 milyon memur ve 2 mlyon memur emeklisinin 2022 ve 2023 yıllıarnda alacakları zamların belli olduğu 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Hükümetin 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam teklifi kabul edildi. 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam artışının yanı sıra ilavelerle birlikte kamu görevlilerinin maaşlarında %30 ile %40,22 oranında artış sağlayacak. Anlaşmaya imza atana Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı son günlerde tartışılmaya başlandı. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar? Ali Yalçın ne kadar maaş alıyor?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın maaşı ne kadar?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yüksek maaş aldığı iddiaları bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Memur zam pazarlığında hükümetin 2022 için %5+7 2023 için %8+6 oranındaki zam teklifini kabul eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 32 bin 115 lira maaş aldığı iddia edildi. Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Yalçın'ın Ocak 2022'de de maaşının 36 bin liraya yükseleceği belirtildi.

Ali Yalçın ne kadar maaş alıyor?

Ali Yalçın konuya ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, basın danışmanlığı başkan maaşının sendika tüzüğü ile belirlendiğini açıkladı. Memur-Sen tüzüğüne göre genel başkan, taban aylık katsayısının 7.000 rakamıyla çarpımı sonucu bulunan ücrete, yüzde 10 oranında eklenen miktarda net maaş alıyor. Yalçın, ayrıca Eğitim Bir-Sen Başkanı olarak da ücret alıyor.

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da Yalçın'ın maaşının 32 bin 115 lira 80 kuruş olduğunu söyledi.

Ali Yalçın kimdir?

Ali Yalçın 1975 yılında Tokat'ın Artova İlçesi'nde dünyaya geldi.

Ali Yalçın üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Tokat'ta tamamladı. Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Ali Yalçın Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Talaşlı Üretim Öğretmenliğini bitirdi.

Ali Yalçın MGV Gazi Üniversitesi Öğrenci Başkanlığı ve MGV Üniversite Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı.

Öğretmenlik alanında ilk görevine Şırnak İstiklal İlköğretim Okulu'nda başladı.

Şırnak'ta öğretmenlik ve müdür yardımcılığı olmak üzere 5 yıl görev yapan Yalçın, daha sonra İstanbul Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı, Maltepe Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdür Vekilliği, Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Memur-Sen İstanbul İl Sekreterliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Çalışma Hayatı ve Sendikal Haklar Çalışma Grubu sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004'ten itibaren Eğitim-Bir-Sen İstanbul 4 No'lu Şube Başkanlığı'nı yürüten YALÇIN, aynı zamanda Pendik Ertuğrulgazi İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaptı. Yönetici Sınavlarına Hazırlık, Şeflik Sınavlarına Hazırlık ve Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık olmak üzere üç adet kitabın yayınlanmasında görev alan Ali YALÇIN, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans yaptı. 19-20 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul'da Genel Basın Yayın Sekreterliği'ne seçilen YALÇIN, 21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanlığa seçildi. 18-19 Nisan 2015 tarihinde yapılan Memur-Sen 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Memur-Sen Genel Başkanlığı'na seçildi.

Ali Yalçın evli ve 4 çocuk babasıdır.

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