Memur (Öğretmen-Polis) maaşına yüzde kaç zam yapıldı? Memur kümülatif zam oranı kaç oldu? Milyonlarca memuru ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Memur (Öğretmen-Polis) maaşına yüzde kaç zam yapıldı? Memur kümülatif zam oranı kaç oldu? Milyonlarca memuru ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2022'nin başlamasına sayıl gümler kala memurlar maaşlarına ne kadar artış yapılacağını merak ediyordu. Memur (Öğretmen-Polis) maaşına yüzde kaç zam yapıldı? Memur kümülatif zam oranı kaç oldu? İşte memur zam oranları...

Memur (Öğretmen-Polis) maaşına yüzde kaç zam yapıldı?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın duyurmuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan çok kritik bir açıklama geldi. Yalçın açıklamasında şunları söyledi: "3600 ek gösterge konusunda, asgari ücret belli olduktan sonra komisyonu topluyoruz. Çalışmalara başlayacağız. Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak. Ocak ayında memur maaşlarına yansıyacak şekilde ek protokolle alım gücünü yükseltme konusunda mutabık kaldık." Yalçın'ın açıklaması ile heyecanlanan kamu personelleri Memur maaşlarına ne kadar düzeltme yapılacak? Öğretmen-Polis-Hemşire ekstra zam yüzde kaç olacak? sorusunu sormaya başladı.

2022 memur (Öğretmen-Polis) enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

2021 Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Buna göre enflasyon kasımda yüzde 3,51 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 21,31 oldu. Kasım ayı rakamları baz alındığında memurlar ve memur emeklileri, yüzde 7,47 enflasyon farkı zammı hakkı kazandı

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