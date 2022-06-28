Memur maaşları zamlı mı yatacak? Memur maşları bayramdan önce mi yatacak? 8 Temmuz'da memur maaşları zamlı mı olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı. Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. 8 Temmuz'da hesaplara yatacak olan maaşların zamlı mı olacağı merak konusu oldu.

Memur maaşları zamlı mı yatacak? Memur maşları bayramdan önce mi yatacak? 8 Temmuz'da memur maaşları zamlı mı olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren önemli kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı. Erdoğan memur maaşlarının bayramdan önce hesaplara yatırılacağını açıkladı. 8 Temmuz'da hesaplara yatacak olan maaşların zamlı mı olacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Haziran Pazaretesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan milyonlarca çalışanı, memuru ve emekliyi ilgilendiren zam konusuna da değiğindi. Erdoğan açıklamasında asgari ücrete de zam yapılacağını duyurdu. Erdoğan "Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir." dedi.

Memur maşları bayramdan önce mi yatacak?

Kurban bayramı öncesi milyonlarca memur maaşların erken yatmasını bekliyordu. Beklenen müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.

Memur maaşları zamlı mı yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının da erken ödeneceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." dedi.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Erdoğan asgari ücrete zam yapılacağını da duyurdu. Milyonlarca çalışanı sevindiren bu gelişmeyi Erdoğan şöyle duyurdu "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. Böylece yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına da meydan verilmeyecektir. İnşallah en kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi işçilerimizle emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz."

Öğretmen ataması yapıalcak mı?

Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin de beklenen duyuruyu yaptı. Erdoğan açıklamasında "Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır." dedi.