Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 güncel emekli ve memur zammı

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zamlı maaşlar açıklandı. 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşı, Temmuz ayı maaş zamları sorusuna yanıt bulan milyonlarca emekli ve memur çalışanlar emekli maaşı hesaplama ve en düşük memur maaşı hakkında araştırma yapmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Temmuz ayı itibari ile geçerli olan asgari ücreti zammından sonra gözler memur ve emekli maaşlarındaki zam artışında. Memur ve emekli maaşı zammı enflasyon verisi ile hesaplandı. Asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki kararlı açıklamaları sonuçlarını gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi memura ve emekliye zam oranını sergiledi. Aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak belirlendi. SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar?Bu konu hakkında ayrıntılı değineceğiz. Emekli maaşı ne kadar?İşte detaylar. MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU Temmuz zammı emekli ve memur için; 6 aylık enflasyon oranı: 42,35 SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35 Memur enflasyon farkı: 34,85 Ek zam beklentisi: 3 Memur toplu sözleşme zammı: 7 Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85 Ek zamlı memur zam oranı: 44,85 EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU? En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Son zamanlardaki emekli maaş zamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış olduğu belirtildi. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak. 2022 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI 2022 Temmuz Dönemi Net Maaşları (TL) ÜNVALAR DERECE OCAK 2022 TEMMUZ 2022 GENEL MÜDÜR 1/4 21.330 29.809 ŞUBE MÜDÜRÜ (Ünv.mezunu) 1/4 11.188 15.848 MEMUR (Ünv.mezunu) 9/1 6.854 9.707 ÖĞRETMEN 1/4 8.668 12.276 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 19.510 27.574 BAŞKOMİSER 3/1 11.162 15.810 POLİS MEMURU 8/1 9.706 13.747 UZMAN DOKTOR 1/4 13.312 18.853 HEMŞİRE (Ünv.mezunu) 5/1 8.351 11.828 MÜHENDİS 1/4 11.440 16.205 TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 7.132 10.100 PROFESÖR 1/4 18.369 25.984 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 10.809 15.311 VAİZ 1/4 9.003 12.752 AVUKAT 1/4 10.934 15.485 .