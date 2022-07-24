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Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 güncel emekli ve memur zammı

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren zamlı maaşlar açıklandı. 2022 memur ve emekli maaşı ne kadar? Zamlı memur maaşı, Temmuz ayı maaş zamları sorusuna yanıt bulan milyonlarca emekli ve memur çalışanlar emekli maaşı hesaplama ve en düşük memur maaşı hakkında araştırma yapmakta. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik.Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

54 Dakika Önce
2022-07-24 14:59:47
Memur maaş zammı ne kadar oldu? 2022 güncel emekli ve memur zammı

Temmuz ayı itibari ile geçerli olan asgari ücreti zammından sonra gözler memur ve emekli maaşlarındaki zam artışında. Memur ve emekli maaşı zammı enflasyon verisi ile hesaplandı. Asgari ücret zammı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki kararlı açıklamaları sonuçlarını gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verisi memura ve emekliye zam oranını sergiledi. Aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak belirlendi. SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar?Bu konu hakkında ayrıntılı değineceğiz. Emekli maaşı ne kadar?İşte detaylar.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Temmuz zammı emekli ve memur için;

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Ek zam beklentisi: 3

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. Son zamanlardaki emekli maaş zamları göz önüne alındığında en düşük emekli maaşı yüzde 133 zam almış olduğu belirtildi. Temmuz ayından itibaren en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.

2022 GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI

2022 Temmuz Dönemi Net Maaşları (TL)

ÜNVALAR

DERECE

OCAK 2022

TEMMUZ 2022

GENEL MÜDÜR

1/4

21.330

29.809

ŞUBE MÜDÜRÜ (Ünv.mezunu)

1/4

11.188

15.848

MEMUR (Ünv.mezunu)

9/1

6.854

9.707

ÖĞRETMEN

1/4

8.668

12.276

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

19.510

27.574

BAŞKOMİSER

3/1

11.162

15.810

POLİS MEMURU

8/1

9.706

13.747

UZMAN DOKTOR

1/4

13.312

18.853

HEMŞİRE (Ünv.mezunu)

5/1

8.351

11.828

MÜHENDİS

1/4

11.440

16.205

TEKNİSYEN (Lise mezunu)

11/1

7.132

10.100

PROFESÖR

1/4

18.369

25.984

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

10.809

15.311

VAİZ

1/4

9.003

12.752

AVUKAT

1/4

10.934

15.485

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