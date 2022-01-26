Memur (kamu personeli) yarın tatil mi? 27 Ocak idari izin var mı? Memur ve işçi 27 Ocak Perşembe izinli mi?

Memur (kamu personeli) yarın tatil mi? İstanbul'da 27 Ocak idari izin var mı? Memur ve işçi 27 Ocak Perşembe izinli mi? Yoğun kar yağışı günlerdir İstanbul'da etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da kar yağışlarının Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur ve işçiler de 27 Ocak Perşembe günü tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki yarın (27 Ocak) İstanbul'da memurlar idari izinli mi?

İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oldu. Memur (kamu personeli) yarın tatil mi? İstanbul'da 27 Ocak idari izin var mı? sorusu şu sıralar binlerce memur tarafından soruluyor. Kar yağışlarında vatandaşlar işlerine nasıl gideceklerini kara kara düşünürken kamu personellerine idari izin verildiği açıklanmıştı. Son olarak İstanbul'da valilik kararı ile 26 Ocak Çarşamba günü kamu peronellerine ve kamu işçilerine idari izin verilmişti. İstanbul'da kar yağışlarının devam edeceği tahmin edilirken 27 Ocak Perşembe günü kamu personellerine tatil olup olmayacağı memurlar tarafından merak ediliyor.

Memur (kamu personeli) yarın tatil mi?

Memurlara 27 Ocak günü tatil olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilerek İstanbul'da idari izinler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Ocak idari izin var mı?

İstambul Valiliği 26 Ocak'ta kamu perseonellerine idari izin verildiğini açıklamıştı. 27 Ocak Perşembe günü için ise herhangi bir açıklama şimdye kadar gelmedi.

26 Ocak'ta memurlara idari izin verilmişti

İstanbul'da görevli memur ve işçilere 26 Ocak'ta idari izin verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 26 Ocak 2022 Çarşamba günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurmuştu.

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın tamamı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.01.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahmin raporları ve devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1- Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında; memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılmasına,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

3- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına,

4- İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

6- Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına,

Karar verilmiştir. .