Memur emekli zammı ne kadar oldu? 2022-2023 emekli aylığına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylıklarına 2022 ve 2023 dönemlerinde yapılacak zammın görüşüldüğü 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün saat 14.30'da milyonlarca memur ve emekliye yapılması planlanan zam teklifini açıklayacak. Sendikalar eğer zam teklifini yeterli bulmazsa hakem kurulu süreci başlayacak ve yapılacak zammı hakem kurulu belirleyecek. 2022 ve 2023'te emeklilere yüzde kaç zam yapıldı sorusunun cevabı bir kaç saat içine belli olabilir.

Emekli zammı ne kadar oldu? 2022-2023 emekli aylığına ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin aylıklarına 2022 ve 2023 dönemlerinde yapılacak zammın görüşüldüğü 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün saat 14.30'da milyonlarca memur ve emekliye yapılması planlanan zam teklifini açıklayacak. Sendikalar eğer zam teklifini yeterli bulmazsa hakem kurulu süreci başlayacak ve yapılacak zammı hakem kurulu belirleyecek. 2022 ve 2023'te emeklilere yüzde kaç zam yapıldı sorusunun cevabı bir kaç saat içine belli olabilir.

Milyonlarca memur emeklisi 2022 ve 2023 döneminde maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2021 yılı temmuz ayında mmeurlara ve emeklilerin aylıklarına zam yapılmıştı. Bu zamdan aylar sonra memur emeklşlerin gözü 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerindeydi. Yapılan görüşmeler sonlanmak üzere. Hükümet, memur ve memur emeklilerine 2022 ve 2023 yılında yapılacak zam oranını açıklayacak. Peki memur emekli zammı ne kadar oldu? 2022-2023 emekli aylığına ne kadar zam yapılacak?

Memur emekli zammı ne kadar oldu?

2 Ağustos ayı başında başlayan görüşmelerde bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak teklif getirdi ve taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Hükümetin ilk teklifi ise 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları oldu. 12 Ağustos'ta açıklanan hükümet teklifinin ardından da sendikalarla Çalışma Bakanlığı arasında müzakere süreci devam etti.

2022-2023 emekli aylığına ne kadar zam yapılacak?

Hükümetten memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için son teklifi açıklaycak. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapcağı açıklamada. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi ve hükümetten son teklif gelecek. Açıklamanın bugün saat 14.30'da yapılması bekleniyor.

Temmuzda zam yapıldı

2021 yılında haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memurların maaşlarına temmuz zammı yapılmıştı. Milyonlarca kişi Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı. Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.

2021 Temmuz memur maaşları ne kadar?

UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Memur nedir?

Memur devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre Türkiye'de 2021 yılı itibariyle 2,658,555 kişi memur olarak görev yapmakta.[

Memur hukuku esas olarak memuru inceleyen bir hukuk disiplinidir. Özel kanunlara sahip kamu personellerini incele de esas çalışma alanı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.