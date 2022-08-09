Memphis Depay kimdir? Memphis Depay hangi takımlarda oynadı?

Transfer maratonunun tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde birçok futbolcu ve takımın ismi konuşuluyor. En çok konuşulan isimlerden biri de ünlü futbolcu Memphis Depay oldu. Peki , Memphis Depay kimdir? Memphis Depay'in yaşı kaç? Memphis Depay hangi pozisyonda oynuyor?

Memphis Depay, kariyeri ve forma giydiği takımlarla gündemde. Kariyerine Hollanda'da başlayıp İngiltere, Fransa ve İspanya'da devam eden Memphis Depay, Milli Takım'da da yer aldı. Peki Memphis Depay kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Memphis Depay hangi takımlarda forma giydi? İşte o detaylar...

Memphis Depay kimdir?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994 tarihinde Hollanda Moordrecht'te dünyaya geldi. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan futbolcu, Sağ ayağını kullanmaktadır. Kanat pozisyonunda görev yapmaktadır. Ganalı bir baba ile Hollandalı bir annenin oğludur. Anne-babası Memphis 4 yaşındayken boşanmış ve babasını bir daha hiç görmemiştir. Dedesi ve annesi ile birlikte büyüyor. 9 yaşında VV Moordrecht takımında futbola başlamıştır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Memphis Depay, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Memphis Depay, bu sezon 11 asist ve 20 gol katkısı ile oynamaktadır.

3 yıl boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam'ın alt yapısına geçiş yaptı. 2006 yılına kadar burada top koşturduktan sonra PSV Eindhoven'in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

2010-2011 sezonunda sadece 11 maça çıktı ve gollük bir performans sergileyerek takmının Hollanda KNWB Kupası'nı kazanmasında pay sahibi oldu.

2012-2013 sezonunda ise ilk 11'de maçlara çıkmaya başladı ve 30 maçta forma giyip 3 gol atarak sezon sonunda takımı ile Hollanda Süper Kupası'nı müzeye koydu.

2014-2015 sezonunda ise zirve yaşayan Memphis Depay, sezon sonunu 40 maçla tamamlayarak 27 kez gol attı. sezonuna kadar toplamda 111 kez PSV Eindhoven formasını giydi ve 48 kez fileleri havalandırdı.

2015-2016 sezonunda 34 Milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. Bir sezon forma giydiği takımda başarılı olsa da, sezon sonu takımdan ayrıldı.

2016-2017 sezonu öncesinde Olimpik Lyon'a 16 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Depay, Olympique Lyon formasıyla 40 maçta 22 gole imza atmıştı.