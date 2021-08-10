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TIMETURK / GENEL / Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında?

Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında?

Sunduğu yemek programları ile tanınan Arda Türkmen evleneceğini açıkladı. Arda Türkmen bir süredir beraber olduğu Melodi Elbirliler ile hayatlarını birleştirecek. Peki Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında? Melodi Elbirliler'in mesleği ne?

7 Saat Önce
2021-08-10 16:25:51
Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında?

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Sunduğu yemek programları ile tanınan Arda Türkmen evleneceğini açıkladı. Arda Türkmen bir süredir beraber olduğu Melodi Elbirliler ile hayatlarını birleştirecek. Peki Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında? Melodi Elbirliler'in mesleği ne?

Son olarak Fox Tv ekranlarında Şef Akademi programında jürilik yapan Arda Türkmen bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı Melodi Elbirliler ile evleneceğini duyurdu. Arda Türkmen uzun süredir çeşitli yemek programları yapıyor. Melodi Elbirliler ise bir süredir influencer olarak çalışıyor. Peki Melodi Elbirliler kimdir? Arda Türkmen'in sevgilisi Melodi Elbirliler nereli kaç yaşında?

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

Melodi Elbirliler 1991 yılında dünyaya geldi.

Melodi Elbirliler İzmir'de doğdu ve İzmirlidir.

Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor.

Instagram'da 543 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları yayınlıyor.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Influencer nedir?

Etkileyici pazarlama ya da özgün adıyla Influencing, sosyal etkiye sahip olan İnternet ünlülerinin onaylarını veya ürün yerleşimlerini içeren bir sosyal medya pazarlaması türüdür

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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