Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında?

Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında? Son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen Melisa Emirbayer'in kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada da adı sıkça duyulan Milli yüzme sporcusu olan Melisa Emirbayer'in hayatı ve biyografisi.