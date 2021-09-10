Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında?
Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında? Son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen Melisa Emirbayer'in kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada da adı sıkça duyulan Milli yüzme sporcusu olan Melisa Emirbayer'in hayatı ve biyografisi.
2021-09-10 10:56:10
Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer mesleği ne kaç yaşında? Son günlerde magazin gündeminde sıkça adı geçen Melisa Emirbayer'in kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada da adı sıkça duyulan Milli yüzme sporcusu olan Melisa Emirbayer'in hayatı ve biyografisi.
Melisa Emirbayer kimdir?
Melisa Emirbayer 2 Kasım 1995 yılında İzmir'de dünyaya geldi.
Milli yüzücü olan Melisa Emirbayer 24 yaşında.
58 kilo ve 1.77 cm boyunda olan Melisa Emirbayer sık sık magazin gündemine geliyor.
Melisa Emirbayer 2002'de yüzme sporu ile tanıştı.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim alan Melisa Emirbayer milli yüzücüdür.
Yüzme alanında b ir çok turnuvada ülkmizi temsil eden Melisa Emirbayer 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırdı.
Yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları yaşadı.
2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar yakaladı.
2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük görevini yürüttü.
Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.
Survivor Türkiye-Yunanistan formatında yarışan Melisa Emirbayer, yarışma ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yaptı.
Melisa Emirbayer'in instagram adresi; @melisaemirbayerofficial'dır. Melisa'nın 197 bin takipçisi bulunmaktadır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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