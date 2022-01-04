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TIMETURK / GENEL / Melisa çayı saç derisinde oluşmuş egzamaya iyi geliyor

Melisa çayı saç derisinde oluşmuş egzamaya iyi geliyor

Melisa otu halk arasında oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle de tanınıyor. Yapraklarının hafif limon kokusuna sahip olması için diğer birçok bitkiden kolay bir şekilde ayırt edilebiliyor. Peki melisa çayının vücuda ne gibi bir faydası var? Sizler için araştırdık...

37 Dakika Önce
2022-01-04 17:24:30
Melisa çayı saç derisinde oluşmuş egzamaya iyi geliyor

Melisa otu Orta Avrupa ve Akdeniz bölgelerinde yetişen nane türü bir bitkidir. Baharat olarak veya çay olarak da kullanılabiliyor. Oğul otu, limon nanesi, temre otu ve kovan otu gibi farklı isimlerle de tanınıyor.

Melisa çayının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Melisa çayı, antiseptik özelliklere sahip olduğu için uçuk ve ağız içi yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Aynı zamanda cilt veya saç derisinde oluşabilen egzama, mantar gibi birçok probleme çözüm oluyor. Mikropları öldürücü bir özelliğe sahip olduğu için böcek ve sinek ısırıklarında da etkilidir. Kaşıntı ve kızarıklıkların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor.

Melisa çayı, sedatif özelliklere de sahip. Bu sayede vücutta sakinleştirici bir etkisi bulunuyor. Stres, gerginlik, depresyon gibi problemlerin geçmesini sağlıyor. Strese bağlı olarak oluşan uykusuzluk sorununu ortadan kaldırıyor. Melisa çayı, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor, birçok mide sorununun çözümüne destek oluyor.

Gaz sancısı yaşayanlara da yardımcı olan melisa çayı, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine destek oluyor. Doğal bir ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak bilinen melisa çayı, grip, nezle gibi hastalıkların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor. Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlara destek oluyor, tansiyonun dengelenmesine yardımcı oluyor.

Uzun vadede ortaya çıkabilecek kalp ve damar hastalığına yakalanma riskini en aza indiriyor. Hafızayı güçlendiriyor, konsantrasyonu artırıyor, ileri yaşlarda görülebilen Alzheimer hastalığına yakalanma riskini en aza indiriyor. Sindirim sistemine olan olumlu etkileri sayesinde kilo verme sürecine hız kazandırıyor. Melisa çayı, doğal bir ağrı kesici vazifesi görmesi sayesinde regl dönemi sancılı geçen kadınların ağrılarını azaltıyor.

Cilt sağlığını olumlu bir şekilde etkileyen melisa çayı, gözenekleri temizliyor, cildin nem dengesinin sağlanmasını kolay bir hale getiriyor. Bu özelliği sayesinde sivilce oluşumları en aza inerken sivilce ve siyah noktalar da hızlı bir şekilde ortadan kalkıyor. Aynı zamanda melisa çayı cildimizi güneşin zararlı etkilerinden de koruyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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