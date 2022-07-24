Melisa çayı faydaları nedir? Neye iyi gelir?

Melisa çayı neye iyi gelir,faydaları neler? Melisa çayının zararı var mı?

Yabani olarak Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde yetişen melisa, limona benzer bir kokuya sahiptir. Bilinen diğer adları; mavi balsam, bal bitkisi, oğulotu ve tatlı balsam olarak da tanımlanır. Melisa bitkisi yaz aylarının sonuna doğru küçük beyaz çiçekler açar. Melisanın genel kullanımı kurutulmuş yapraklardan hazırlanan çay son zamanlarda popüler bir sıcak içecek halini aldı. Melisa çayı hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

MELİSA ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Melisa çayı içeriğinde bulunan vitamin ve minareller antiseptik özellik gösterdiği ve bu nedenle de uçuk, yara, sinek ısırığı ve kızarıklık gibi basit cilt problemlerini iyileştirmeye iyi gelmektedir. Ayrıca bu mucizevi çay sedatif özelliği bulunduğundan dolayı, içildikten sonra kişiyi sakinleştirebilir ve huzurlu bir ruh haline kavuşturmayı sağlar. Güne enerjik ve zihinde kalmanıza fayda sağlar.

MELİSA ÇAYI FAYDALARI NELER?

Son zamanlarda lezzetinin yanı sıra faydaları ile de ilgi odağı haline gelen melisa çayının faydaları merak edilmekte. Melisa çayının faydaları şu şekildedir;

Melisa çayı, hafif depresyon, sıkıntı ve strese iyi gelmektedir.

Antiseptik (mikrop kırıcı) özelliği ile ciltte meydana gelen alerji, sivilce, gibi sorunları gidermeyi sağlar.

Vücudu kuvvetlendirir.

bitkinlik ve halsizlikleri giderir.

Spazm çözücüdür.

Hazmı kolaylaştırır.

Karın-mide ağrısı ve ishale iyi gelir.

Bağırsak gazlarını giderir.

Cildi güneşin zararlı UV ışınlarından korumayı sağlar.

cildi tazeler, yaşlanmasını geciktirir

Hafızayı güçlendirir.

MELİSA ÇAYI ZARARLARI

Melisa çayı fazla tüketildiğinde bazı zararları olabilir. Bunlar şu şekildedir;

Baş ağrısı

Ağrılı idrara çıkma.

Vücut ısısında artış

Mide bulantısı ve kusma.

Karın ağrısı

Baş dönmesi.

Alerjik reaksiyon.

MELİSA ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Melisa çayı zayıflatır mı? Kilo vermek isteyen, diyet yapan insanlar tarafından en çok araştırılan ve merak edilenler arasında melisa çayı kilo vermeye yardımcı olurmu? Konusu gelmekte. Melisa çayı, antioksidan özellikleri de bulunan, bitkisel bir çay olduğu için zayıflamaya yardımcı olur. Melisa çayı sindirime ve boşaltım sistemlerinin sağlıkla çalışmasına destek olduğu, hazımsızlık, gaz sancısı gibi problemleri ortadan kaldırdığı fazla kilolardan kurtulmaya öncü olmakta. Aşırıya kaçmadan düzenli bir şekilde melisa çayı tüketilirse fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.