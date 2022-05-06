Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup ailesi kim? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi mi? Magazin gündeminde adları sıkça duyulan Mustafa Sandal Melis Sütşurup birlikteliğinde mutlu sona gidiliyor. Geçtiğimiz günlerde sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift evlilik kararı aldı. Ünlü şarkıcının evleneceği Melis Sütşurup'un kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Mustafa Sandal'ın nişanlısı ve evlilik yolunda ilerlediği Melis Sütşurup'un hayatı ve biyografisi...

Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup ailesi kim? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup evlendi mi? Magazin gündeminde adları sıkça duyulan Mustafa Sandal Melis Sütşurup birlikteliğinde mutlu sona gidiliyor. Geçtiğimiz günlerde sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift evlilik kararı aldı. Ünlü şarkıcının evleneceği Melis Sütşurup'un kim olduğu da merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Mustafa Sandal'ın nişanlısı ve evlilik yolunda ilerlediği Melis Sütşurup'un hayatı ve biyografisi...

Mustafa Sandal geçtiğimiz yıllarda 10 yıllık evililiğine son vermişti. Oğulları Yaman ve Yavuz'un annesi Emina Jahovic ile 10 yıl evli kalan Sandal karşılıklı anlaşma sonucu yarılmışlardı. Bu ayrılığın ardından Mustafa Sandal'ın adı çeşitli kişilerle anılmaya başlanmıştı. Mustafa Sandal'ın son olarak birlikte olduğu sosyetik güzel Melis Sütşurup ile dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi. Mustafa Sandal, geçtiğimiz şubat ayında aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı attığı Melis Sütşurup ile nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Peki Melis Sütşurup kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Melis Sütşurup kimdir?

Melis Sütşurup 2022 itibari ile 33 yaşındadır. 1989 oğumlu olan Melis Sütşurup sosyetenin yakından tanıdığı isimlerdendir.

Melis Sütşurup aynı zamanda çok bilindik bir butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi daha önce bir evlilik yaşayan Melis Sütşurup'un bu evlilikten bir de oğlu vardır.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup birlikteliği geçtiğimiz Aralık 2018'de başlamıştı. İkilinin ilişkisi magazin dünyasında geniş yer buluyordu.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kavgag ve ayrılık haberleri de basına yasımıştı.

Amerika'da Mustafa Sandal ile kavga eden ve apar topar İstanbul'a gelen Melis Sütşurup, Sandal'ın İstanbul'a gelmek yerine Paris'e gitmesi üzerine bu ilişkiyi bitirmişti.

Çift ilerleyen günlerde yeniden barıştıklarını duyurmuşlardı.

Fransa'dan döner dönmez aşkının gönlünü alan 49 yaşındaki popçu, 9 Haziran'da New York'ta verdiği konsere sosyetik güzeli de götürmüştü.

İkili geçtiğimiz günlerde sade bir nişan yaparak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup çifti önümüzdeki günlerde dünya evine girecek. 3 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleşecek nikâh töreni yapılacak ve 10 Haziran'da ise Marmaris'te ailelerin ve dostların katılımıyla düğün yapılacak. .