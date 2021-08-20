Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında, nereli? ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari internette son zamanlarda doldukça fazla araştırılıyor. Dizi ile adından söz ettiren Melis Minkari Netlix'in sevilen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'de oynamaya başladı. İşte oyunculuğu ile adından söz ettiren Melis Minkari'nin hayatı ve biyografisi...

Melis Minkari kimdir? Melis Minkari kaç yaşında, nereli? ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike karakterini canlandıran Melis Minkari internette son zamanlarda doldukça fazla araştırılıyor. Dizi ile adından söz ettiren Melis Minkari Netlix'in sevilen Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'de oynamaya başladı. İşte oyunculuğu ile adından söz ettiren Melis Minkari'nin hayatı ve biyografisi...

Kardeşlerim dizisinde Aybike rolünü oynayan Melis Minkari başarılı performansı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Genç oyuncu henüz kariyerinin başında olmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Melis Minkari son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı dizide rol alıyor.

Melis Minkari Kimdir?

Melis Minkari 20 Ağustos 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Melis Minkari 23 yaşındadır.

Özel Şişli Teraki Lisesinde eğtiimini tamamlayan Melis Minkari bir süre müzikle ilgilenmiş Gitar ve Bateri dersi almıştır.

Müzik eğitiminden sonra oyunculuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen Melis Minkari Dialog Anlatım İletişim'de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı. Oyunculuk basamaklarını yavaş yavaş tırmanan Melis Minkari ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Aybike rolünü başarılı bir şekilde canlandırıyor.

Craft Oyunculuk Atölyesinde oyunculuk eğitimine devam eden Melis Minkari ileri düzeyde İngilizce konuşabiliyor.

Melis Minkari kaç yaşında?

Televizyon ekranlarında oldukça küçük görünen Melis Minkari'nin kaç yaşında olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. 20 Ağustos 1998 doğumlu olan Melis Minkari 23 yaşındadır.

Melis Minkari boyu: 1.60 metre

Melis Minkari kilosu: 50 kg

Melis Minkari burcu: Aslan

Kardeşlerim dizisi konusu nedir?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.