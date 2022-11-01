Melike Şahin evli mi, Sedat Bey nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim?
Melike Şahin evli mi, Sedat Bey nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? Son dönemlerin sevilen sanatçısı Melike Şahin'in Sedat beyle olan fotoğrafları gündem oldu. Peki ama Sedat bey Melike Şahin'in nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? İşte detaylar...
2022-11-01 09:32:29
Melike Şahin evli mi, Sedat Bey nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? Son dönemlerin sevilen sanatçısı Melike Şahin'in Sedat beyle olan fotoğrafları gündem oldu. Peki ama Sedat bey Melike Şahin'in nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? İşte detaylar...
Melike Şahin evli mi?
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, özel hayatıyla gündeme geldi. Şahin, sevgilisi Sedat Bey ile 5'inci yıl dönümlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle kutladı.
Sosyal medyada konuşulan fotoğraflar sonrasında Şahin'in eşi olmadığı, Sedat Beyin ise sevgilisi olduğu ortaya çıktı. .
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