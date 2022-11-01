Melike Şahin evli mi, Sedat Bey nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim?

Melike Şahin evli mi, Sedat Bey nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? Son dönemlerin sevilen sanatçısı Melike Şahin'in Sedat beyle olan fotoğrafları gündem oldu. Peki ama Sedat bey Melike Şahin'in nesi oluyor? Melike Şahin'in eşi kim, sevgilisi kim? İşte detaylar...