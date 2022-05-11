Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında? Bir derginin ödül töreninde sunuculuk yapan Melike Öcalan, törende konuşan şovmen Mehmet Ali Erbil'in söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ödül vermek için sahneye çıkan Erbil, Öcalan'a yönelik 'Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi.' dedi. Mehmet Ali Erbil'in sözlerinin ardından şok olan Melike Öcalan durumu toparlamaya çalıştı. Gündem olan olayın ardından Melike Öcalan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte bir zamanların sabah şekeri Melike Öcalan'ın hayatı...

Melike Öcalan kimdir? Melike Öcalan kaç yaşında? Bir derginin ödül töreninde sunuculuk yapan Melike Öcalan, törende konuşan şovmen Mehmet Ali Erbil'in söyledikleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ödül vermek için sahneye çıkan Erbil, Öcalan'a yönelik "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi. Mehmet Ali Erbil'in sözlerinin ardından şok olan Melike Öcalan durumu toparlamaya çalıştı. Gündem olan olayın ardından Melike Öcalan'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte bir zamanların sabah şekeri Melike Öcalan'ın hayatı...

Ciddi sağlık sorunları yaşayan ve ardından toparlanan Mehmet Ali Erbil'den şok imalar devam ediyor. Mehmet Ali Erbil bir derginin ödül töreninde sunuculuk yapan Melike Öcalan'a yönelik sözleri çok tartışıldı. Erbil sahnede Melike Öcalan için "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi. Durumu toparlamaya çalışan ve şok olan Melike Öcalan ise "Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi" dedi.

Melike Öcalan kimdir?

19 Kasım 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike Öcalan Türk sunucu ve dizi oyuncusudur.

Arnavut bir anne ve Boşnak bir babanın iki çocuğundan biri olarak İstanbul'da dünyaya gelen Meklike Öcalan'ın babası Muammer Öcalan dönemin önemli organizatörlerinden biriydi.

Pek çok programda ve sahnede sunuculuk yapan Melike Öcalan aynı zamanda dizilerde de rol almıştır.

3 yaşında bale eğitimine başlayan Melike Öcalan ilk olarak reklam filmi ile ekranlarda yer aldı.

Rama'nın reklamında, içlerinde Danimarkalı ve Hollandalı olmak üzere 375 kız arasından seçildi ve 4 yıl boyunca Rama reklamlarında oynadı.

Küçük yaşlardan bu yana ekranlarda olan Melike Öcalan 100'e yakın reklam filmlerinde rol aldı.

Sunuculuğa da küçük yaşlarda başlayan Melike Öcalan İpek'in Doğum Günü, Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Sağlık Bakanlığı Temiz Eller Kampanyası kısa filmi gibi birçok TRT yapımında rol aldı.

Henüz 17 yaşındayken kendi hazırladığı programları sunmaya başladı ve uzun soluklu, çok başarılı televizyon programlarına imza attı. Akademi Kenter'den mezun olduktan sonra çok arzu ettiği tiyatro sahnelerine de adım attı. 1996 yılında Sanem Çelik ile beraber Luna reklamında oynamıştır.

Televizyonda 90'larda uzun süre Vatan Şaşmaz ile beraber "Sabah Şekeri" programını sundular.

2008 yılında Med Yapımın hazırladığı, sunuculuğunu Behzat Uygur, jüri koltuğunda Zeynep Talu, Özdemir Erdoğan, ve Ayşe Özyılmazel'in olduğu 2. sezon "Şarkı Söylemek Lazım" yarışmasına yarışmacı olarak katıldı.

Melike Öcalan bu yarışmada dereceye giremedi ama sesinin güzelliği ile Haldun Dormen'den müzikal teklifi aldı ve 2009 yılında "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu" müzikalinde rol aldı.

2003 yılında şarkıcı Suat Suna ile evlenmiş ancak 2008 yılında boşanmıştır.

Melike Öcalan'ın film ve dizileri

2014 - Gulyabani (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (TV Dizisi)

2010 - Kukuriku - Kadın Krallığı (Perihan) (Sinema Filmi)

2009 - Kahve Bahane (Aslı) (TV Dizisi)

2007 - Kelebek Çıkmazı (Şeyda) (TV Dizisi)

2007 - Kaptan (Pelin) (TV Dizisi)

2006 - 2008 - Doktorlar (TV Dizisi)

2005 - Ev Hapsi (Dilek) (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Avukat Özlem) (TV Dizisi)

1998 - Karambol Kamil (TV Dizisi)

1998 - Erguvan Yılları (Ayfer) (TV Dizisi) (13 Bölüm) .