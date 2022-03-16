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Melih Gökçek koronavirüs mü oldu? Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl?

Eski ABB Melih Gökçek kişisel twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisi ve eşi Nevin Gökçek’in koronavirüsüne yakalandığını duyurdu. Gelişme sonrası Melih Gökçek'in sağlık durumu merak edildi. Peki Melih Gökçek'in ve eşinin sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

15 Dakika Önce
2022-03-16 20:07:02
Melih Gökçek koronavirüs mü oldu? Melih Gökçek'in sağlık durumu nasıl?

Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kişisel hesabı üzerinden bir açıklama yapan Gökçek, kendisi ve eşi Nevin Gökçek'in koronavirüse yakalandığını söyledi. Açıklamasında eski ABB Gökçek, “Sonunda benim ve eşim Nevin'inde testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz." dedi.

Son durumları hakkında da bilgi veren Gökçek, "Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK HANGİ DÖNEMLERDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI?

İlk kez 1994 yılında Refah Partisi'nin adayı olarak göreve seçilen Melih Gökçek, beş dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. .

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