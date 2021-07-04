Atandığı günden beri tartışmaların odağında olan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun kim olduğu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 2021 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınladığı kararname ile Boğaziçi rektörü olan Melih Bulu 6 aydır öğrenciler ve akademisyenler tarafından protesto edilmektedir. İşte tüm detayları ile Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof.Dr.Melih Bulu’nun hayatı…

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Boğaziçi bileşenleri tarafından seçilmeden direk üniversite rektörü olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, atandığı günden itibaren Boğaziçi öğrencileri, öğretim üyeleri ve diğer birçok kişi tarafından protesto edilmektedir. Peki Melih Bulu kimdir? Melih Bulu kaç yaşındadır? Prof.Dr Melih Bulu'nun kariyer hayatı nasıl şekillenmiştir?…

Melih Bulu'nun hayatı

Prof. Dr. Melih Bulu 15 Ağustos 1970 yılında Kırıkkale'de dünyaya gözlerini açmıştır. Akademisyenliğinin yanı sıra siyaset ve finans alanında da çalışmalar yapmıştır. Doktorasını Finans alanında tamamlayan Melih Bulu, bu alanda çeşitli çalışmalara imza atmıştır.

Lisans eğitimini 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği alanında tamamlayan Prof. Dr. Melih Bulu, ODTÜ'den sonra Boğaziçi Üniversite'sinde İşletme bölümünün finans alanında, doktorasını ise yine Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon alanında yürümüştür.

Melih Bulu'nun kariyeri

Melih Bulu, doktora eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'da daha çok savunma sanayi ürünleri olan FMC-Nurol ve F-16 uçaklarını üreten Türk Uzay ve Havacılık Sanayi Şirketi (TUFAŞ) bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra ise P&G firmasında yönetici olarak çalışan Bulu, verimlilik ve tasarruf alanlarında görev almıştır. Bunun yanı sıra strateji ve yönetim alanlarında da birçok firma ve şirkete danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Bunun yanı sıra Melih Bulu, 2004 yılı itibari ile Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurulu'nun (URAK) genel koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Daha sonra ise 2017 ve 2019 yılları arasında 2 yıl boyunca bu kurumun başkanlığını yürütmüştür. URAK bünyesinde Türkiye'de sektörler ve şehirler nezdinde rekabetçilik analizleri yapmıştır.

2010 ila 2016 yılları arasında dönemin Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü başkanlığını da üstlenen Melih Bulu, bunun yanı sıra 2016 ve 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesinin kurucu rektörlüğü görevini de yürütmüştür. 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Haliç Üniversitesi rektörü olan Bulu, 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Rektörlüğüne atanmıştır.

Melih Bulu, 2003'den itibaren tam olarak 7 yıl boyunca İstanbul Ticaret ve Boğaziçi Üniversitelerinde yarı zamanlı dersler vermiştir. 2009 yılında ise tam zamanlı çalışmaya başlayan Bulu, 2008 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2016 yılında profesör unvanını alan Bulu, bazı üniversitelerin de rektörlüklerini yapmıştır.

Melih Bulu'nun siyaset hayatı

Akademi yaşamının yanı sıra siyasette de aktif rol alan Prof.Dr. Melih Bulu, Ak Parti Sarıyer ilçe teşkilatının kurulmasında da öncü olmuştur. Melih Bulu ayrıca Ak Parti İl Başkanlığında Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı görevini de üstlenmiştir. 2009 yılında Ak Parti Ataşehir Belediye Başkanlığı için mücadele eden Bulu, 2015 yılında ise genel seçimlerde Ak Parti listelerinden 1.bölge milletvekilliği aday adaylığı için yarışmıştır.

2 Ocak 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü olan Prof. Dr. Melih Bulu, bu süreçte kendisine yönelik halen dahi devam eden protestolar meydana gelmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasıyla birlikte başlayan tartışmalarda, Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı tarafından atanması “kayyum” olarak lanse edilmiştir. Bunun yanı sıra, protestoların başlangıcında Boğaziçi öğrencisi olmayan ve birçoğu terör örgütü üyesi gençlerin eylemlere katılması birçok kesim tarafından eleştirilmiştir. Protestolara destek vermeyen birçok öğrencinin de, protestocu öğrenciler tarafından fişlenmesi gündem olmuştur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.