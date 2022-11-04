Yeşilçam'ın efsane kadın oyuncularından Perihan Savaş ile Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş görenleri şaşırtıyor. Melek Zübeyde Akkaş kimdir? Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kameralardan uzak bir yaşamı olan Melek Zübeyde Akkaş son olarak kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülendi.

Son zamanlarda İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş'un kim olduğu merak ediliyor. Türk sinemasına ömrünü adayan Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in evliliklerinden dünyaya gelen kızları görenleri şaşırtıyor. Hem annesi hem de babasına benzeyen Melek Zübeyde Akkaş kameralardan uzak bir yaşantı sürüyor. Kardeşlerinin düğününde görüntülenen Melek Zübeyde Akkaş aile üyeleriyle poz verdi.

Melek Zübeyde Akkaş kimdir?

Melek Zübeyde Akkaş İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızıdır. 38 yaşında olan Melek Zübeyde Akkaş magazin dünyasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Annesi Perihan Savaş'ın en büyük destekçisi olan Melek Zübeyde Akkaş güzelliği ile de dikkatleri çekiyor.

İbrahim Tatlıses'in çocukları zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor. Ancak Melek Zübeyde'nin İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu duyanlar şaşıp kalıyor.

Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Melek Zübeyde Akkaş kimin kızı? sorusuna ise yanıt arıyorlar.

Melek Zübeyde Akkaş geçtiğimiz günlere dünya evine giren İdo Tatlıses'in düğünüde aile üyelerinin yanında yer aldı.

Melek Zübeyde'nin Perihan Savaş'tan dünyaya gelen bir de erkek kardeşi bulunuyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı kim?

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses 1979 yılında dünya evine girdi. Bu evlilikten ise Melek Zübeyde Akkaş dünyaya geldi.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses neden ayrıldı?

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses film setinde yakınlaştı ve bu yakınlaşma evlilik ile sonladı. İkilinin evliliği İbrahim Tatlıses'in bir başka filmin setinde bir başka rol arkadaşı Derya Tuna'ya gönlünü kaptırmasıyla sona erdi. İbrahim Tatlıses Perihan Savaş'ı terk ederek Derya Tuna ile birlikte olmaya başladı. Derya Tuna ile evlenen İbrahim Tatlıses'in bu evlilikte İdo adında çocuğu oldu.

Perihan Savaş kaç kere evlendi?

Perihan Savaş ilk evliliğini 13 yaşında yaptı. Kendisinden 9 yaş büyük askeri okula giden biri ile evlendi. Bu evlilik 7 ay sürdü.

Savaş ikinci evliliğini 1987'de Yılmaz Zafer ile yaptı. Çiftin evliliğinden bir oğlu dünyaya geldi. Evlilik 1995'te sona erdi.

Perihan savaş, 3'üncü evliliğini İbrahim Tatlıses ile yaptı. Çift 1979'da dünya evine girdi. Evlilik 3 sene sonra boşanma ile bitti.