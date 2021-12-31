Mekke'nin fethi ne zaman? Mekke yılbaşında mı fethedildi? Hicri yılbaşı ne zaman?

Mekke'nin fethi ne zaman? Mekke yılbaşında mı fethedildi? Mekke ne zaman fethedildi? Hicri yılbaşı ne zaman? sorusu Miladi takvimde yeni yılın başlamasına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Milyonlarca Müslüman Mekke'nin fethini kutlamak için araştırmalara başladı. Kutlu fetih her sene 31 Aralık/1 Ocak'ta kutlanıyor. Milyonlarca Müslüman bu kutlu günü dualarla anıyor.

Milyonlarca Müslüman 31 Aralık günü gelince Mekke'nin fethni dualar ve ibadetle anıyor. Müslümanlar için kutsal bir gün olan Mekke'nin fethi ile ilgili vatadanşlaın kafasında bazı sorulaar var. Mekke'nin fethi ne zaman? Mekke yılbaşında mı fethedildi? Mekke ne zaman fethedildi? Hicri yılbaşı ne zaman? sorusu pek çok kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Müslümanlar için en kutsal günlerden biri de Mekke'nin Fethi'dir. Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı. Saldırların sıklaşması üzerine Mekke'ye sefer düzenlenmiş ve Mekke fethedilmiştir.

Mekke'nin fethi ne zaman?

Mekke miladi takvime göre 11 Ocak 630 yılında fethedilmiştir. Mekke'nin fethi 10 gün önceye çekilere 31 Aralık / 1 Ocak'ta kutlanmaya başladı. Bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir.

Mekke yılbaşında mı fethedildi?

Mekke 10/11 Ocak'ta fethedilmiştir. Ancak Mekke'nin fethi 10 gün öne çekilerek 31 Aralık /1 Ocak tarihlerinde kutlanır.

Hicri yılbaşı ne zaman?

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün İslam dünyasının en kutsal günlerinden biridir. Hicretin yapıldığı gün hicri yılbaşı olarak kabul edilir. Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022 yılında kutlanacak.

Mekke nasıl fethedildi?

Bir süre önce Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir.

Bir süre önce Müslümanlarla Mekkeli Kureyşliler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Beni Bekir kabilesi bu antlaşmaya aykırı biçimde, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

Bir süre önce Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Benî Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı bir biçimde, Müslümanların himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav), Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Benî Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi hâlde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve savaşa hazırlanacaklarını haber verdiler.

Mekkeli paganlar, daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa iknâ etmesi için Medine'ye gönderdi. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, yaklaşık 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktı (4 Ocak 630). 11 Ocak'ta Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ordusunu dört kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Peygamber Efendimiz hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.